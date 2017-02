VP-Benger: „Wir werden Guggi vermissen!“

Kärntner Volkspartei trauert um Leopold „Guggi“ Guggenberger. Parteiobmann Benger und Clubobmann Hueter in großer Trauer und tief betroffen.

Klagenfurt (OTS) - Die Kärntner Volkspartei trauert um den langjährigen Bürgermeister der Stadt Klagenfurt, Leopold „Guggi“ Guggenberger. „Mit Leopold Guggenberger ist ein großer Mann gegangen. Er hat es wie kaum jemand anderes geschafft, bei aller Sachlichkeit, immer das Herz mitsprechen zu lassen, und hat damit die Menschen angesprochen und bei ihnen Gehör gefunden. Leopold Guggenberger war Herzblut-Politiker, der seine Stadt und alles, was er tat, über alles liebte“, sagt Kärntens VP-Chef Christian Benger in einer ersten Reaktion.

Die Volkspartei verliere mit Guggenberger eine Größe, einen treuen und einen für die Gesinnungsgemeinschaft immer engagierten Mitstreiter, Wegbegleiter und Wegbereiter. „Leopold Guggenberger hat mit Umsicht und Weitsicht die Geschicke der Stadt Klagenfurt geleitet. Er war auch in seiner Amtsführung als Bürgermeister für viele Kollegen über alle Parteigrenzen hinweg ein Vorbild“, bestätigt VP-Clubobmann Ferdinand Hueter.

Schon sein Lebenslauf belege die Geradlinigkeit und Hartnäckigkeit des Menschen Leopold Guggenberger. Auch Schicksalsschläge, wie der Tod seiner ersten Frau, haben das Leben des ehemaligen Klagenfurter Bürgermeisters geprägt, aber ihn nie aufgeben lassen. „Guggi war erfolgreich, liebenswert und eine starke Persönlichkeit. Wir werden in vermissen“, sagt Benger.

„Unsere Gedanken und unser Mitgefühl gelten nun seiner Frau und seinen Kindern. Leopold Guggenberger hat Zeichen gesetzt und seine Spur hinterlassen. Das sollte allen ein Trost sein“, hält Hueter fest.

Mag. Leopold Guggenberger,

geb. 8. September 1918 in Tulbing in Niederösterreich

Beruflicher Werdegang

• Schottengymnasium Wien (Matura 1936)

• Studium der Rechte (Referendarprüfung 1941)

• Referendar und Assessor beim Oberlandesgericht Wien, 1945

• Landesbeamter in Kärnten 1945-1966 – Sicherheitsdirektion, Gewerbeabteilung, Verkehrsabteilung

• Hofrat, 1963

Politische Funktionen

• Reichsbund der Katholisch-deutschen Jugend Österreichs 1932–1938 • Mitglied des ÖAAB seit 1945

• Vorsitzender der Gewerkschaft der Öffentlich Bediensteten im Landesvorstand Kärnten 1946

• Obmannstellvertreter der Personalvertreter beim Amt der Kärntner Landesregierung 1949–1963

• Bezirksgruppenobmann des ÖAAB Klagenfurt/Stadt 1963

• Abgeordneter zum Nationalrat, ÖVP 1966-1970

• Abgeordneter zum Kärntner Landtag 1970–1979

• Bürgermeister der Landeshauptstadt Klagenfurt 1973–1997

• Vorstandsmitglied der ÖVP Klagenfurt 1970–1997

• Ehrenobmann der ÖVP Klagenfurt seit 1996

Katholische Studentenverbindungen

Österreichischer Cartellverband (ÖCV):

• Mitglied in der katholischen Hochschulverbindung im CV, K.Ö.H.V. Rudolfina zu Wien, 1936

• Ehrenmitglied der K.Ö.H.V. Carinthia zu Klagenfurt 1972

Mittelschüler Cartellverband (MKV):

• KÖStV Gothia Althofen

• KÖStV Karantania zu Klagenfurt

• KÖStV Babenberg zu Klagenfurt

• KÖStV GRAL zu Klagenfurt

Ehrenamtliche Tätigkeiten

Marine Kameradschaft „Admiral Sterneck“, Österreichischer Marineverband (ÖMV)

u.v.m.

Auszeichnungen

Großes Silbernes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich, 1988

Großes Goldenes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich, 1993

Ehrenbürger von Klagenfurt am Wörthersee, 1997

Ehrenbürgerschaft von Dachau

Historie

Leopold Guggenberger besuchte in Wien nach der Volksschule das Schottengymnasium. Als Leiter der Wiener Organisation des ÖJV-Studenten-Freikorps agitierte er zuerst in Wien, später in Salzburg gegen die Nationalsozialistische Bewegung. Nach Verhören durch die Gestapo entging Guggenberger nur knapp der Einlieferung in das KZ Dachau. Vor und während seines Militärdienstes in der Deutschen Wehrmacht studierte er an der Universität Wien Rechtswissenschaften.

Nach dem Studium wurde er Referendar und Assessor beim Oberlandesgericht Wien. 1945 wechselte er nach Kärnten und wurde Landesbeamter. 1966 übersiedelte Guggenberger nach Wien und war bis 1970 Abgeordneter der ÖVP im österreichischen Nationalrat. 1970 zog es ihn wieder zurück nach Klagenfurt, wo er 1973 zum Bürgermeister gewählt wurde.

In seiner Amtszeit als Bürgermeister der Landeshauptstadt Klagenfurt kam es beispielsweise zum Ausbau der Schulen und Kindergärten, zum Bau der Autobahnumfahrung von Klagenfurt und der Stadtgalerie. Unter Guggenberger erhielt Klagenfurt 1986 den Europapreis und schloss Städtepartnerschaften mit Czernowitz, Dachau, Duschanbe, Nazareth-Illit, Rzeszów, Sibiu, Tarragona und Zalaegerszeg. Bei der ersten Bürgermeister-Direktwahl im Jahre 1991 wurde Guggenberger in der Stichwahl mit 52,7 % der Stimmen neuerlich zum Bürgermeister gewählt. 1996 wurde er zum Ehrenobmann der Klagenfurter Volkspartei ernannt. Mit seiner 25-jährigen Amtszeit war Leopold Guggenberger seit der ersten Wahl eines Klagenfurter Bürgermeisters im Jahre 1850 das am längsten regierende Stadtoberhaupt der Landeshauptstadt und wurde seit dem von den Stadtbürgern liebevoll „Guggi“ genannt.

