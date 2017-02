Agility: Maßgeschneiderte Lösungen für Digitalisierung im Mittelstand

Garmisch-Partenkirchen (ots) - In keinem Bereich der deutschen Wirtschaft herrscht ein größerer Handlungsbedarf: Die von dem renommierten Internet-Unternehmer Mario Springer gegründete Agility GmbH hat sich auf Digitalisierungsstrategien für Mittelständler spezialisiert. Die wachsende Nachfrage nach einer Ausweitung der Digitalisierung eröffnet der in Garmisch-Partenkirchen ansässigen Denkfabrik für Industrie und Handel Geschäftsfelder in ganz Deutschland.

Die Agility GmbH (www.agilitygmbh.de) wurde in dem Bewusstsein geschaffen, die analoge und die digitale Welt im Mittelstand zu vereinen. Sie bietet maßgeschneiderte Lösungen für Industrie- und Handelsunternehmen an, die mittels moderner Prozesse und IT-Technologien neue Mehrwerte und Funktionen anbieten möchten. Das Unternehmen, das zu Jahresbeginn 2017 die Arbeit aufnahm, wurde von dem Internet-Entrepreneur Mario Springer konzipiert. Der Gründer des Online-Finetraders Tradico AG, deren Umsatz innerhalb von drei Jahren auf einen zweistelligen Millionen-Betrag stieg, kann auf eine jahrelange Erfahrung in der Konzeption digitaler Geschäftsmodelle für Handel und Industrie verweisen.

Die Agility GmbH fokussiert sich mit ihren 4.0-Lösungen auf den dynamisch wachsenden Bereich der Digitalisierungsnachfrage. Laut einer aktuellen Erhebung der Unternehmensberatung Price Waterhouse Coopers ist die Digitalisierung für 90 Prozent der befragten deutschen Mittelständler das Thema Nummer eins im Jahr 2017. Momentan liegt der durchschnittliche Digitalisierungsgrad auf einer Skala von 0 bis 100 bei 52 Punkten. Dabei schneidet der Bereich digitale Angebote und Geschäftsmodelle mit 46 Punkten noch unterdurchschnittlich ab. Die digitalen Beziehungen zu Kunden liegen mit 51 Punkten im Durchschnitt. Deutlich über Schnitt schneiden jedoch schon heute Themen wie IT- und Informationssicherheit sowie Datenschutz ab.

Mario Springer, Gründer und Geschäftsführer der Agility GmbH: "Jeder Mittelständler weiß, dass er sein Unternehmen nicht von heute auf morgen dem digitalen Wandel anpassen kann. Zunächst gilt es, diese beiden Welten aufeinander abzustimmen. Die Agility GmbH bietet hierfür maßgeschneiderte Lösungen an, da jedes Unternehmen ganz eigene Spezifikationen und Schwerpunkte aufweist. Unser Team befasst sich dabei mit den derzeitigen Top-Themen wie Cloud, IoT und Vernetzung. Aber wir haben auch die Trends von morgen im Fokus wie künstliche Intelligenz, Robotik oder VR/AR. Der Bedarf nach professionellen Konzepten ist in dem derzeitigen Digitalisierungs-Dschungel gewaltig - und hier wollen wir ansetzen."

Über die Agility GmbH:

Die in Garmisch-Partenkirchen ansässige Agility GmbH ist eine inhabergeführte Beratungsfirma für Industrie- und Handelsunternehmen. Das im Jahr 2017 gegründete Unternehmen, das sich auf die Konzeption digitaler Lösungen spezialisiert hat, ist Mitglied im Bundesverband Mittelständische Wirtschaft (BVMW) und bei Creditreform.

Rückfragen & Kontakt:

Agility GmbH



Juliane Berndt

Ludwigstraße 90

82467 Garmisch-Partenkirchen

Deutschland



Tel +49 88249148642

Fax +49 88249148649



presse @ agilitygmbh.de

www.agilitygmbh.de