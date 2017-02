Linde Verlag lanciert mit „Transfer Pricing International (TPI)“ erste deutschsprachige Fachzeitschrift zu Transfer Pricing

Wien (OTS) - Am 23.2.2017 geht der Linde Verlag mit der neuen Fachzeitschrift „Transfer Pricing International (TPI)“, die im Rahmen der Konferenz „Transfer Pricing Developments around the World“ an der WU Wien vorgestellt wurde, an den Start. Als erste deutschsprachige Fachzeitschrift zu Transfer Pricing bietet die TPI aktuelle, praxisorientierte und qualitativ hochwertige Informationen rund um Verrechnungspreise, beleuchtet aber auch angrenzende Fragen des nationalen wie internationalen Steuerrechts.

„Transfer Pricing nimmt ständig an Bedeutung zu, davon werden in Zukunft auch vermehrt KMU betroffen sein. Ein entsprechendes Forum dafür fehlte jedoch bisher im deutschen Sprachraum. Unsere neue Fachzeitschrift Transfer Pricing International (TPI) schließt diese Lücke und bietet eine intensive fachliche Auseinandersetzung mit Verrechnungspreisfragen“, so Mag. Klaus Kornherr, Geschäftsführer des Linde Verlags.

Das Herausgeberteam ist mit Mag. Roland Macho, Mag. Florian Rosenberger, Gerhard Steiner und Prof. Dr. Alfred Storck hochkarätig besetzt. Gemeinsam mit einem Experten-Beirat aus dem D-A-CH-Raum garantiert es eine enge Verknüpfung von Praxis und Wissenschaft:

Fachbeiträge, Case Studies, Neuigkeiten aus Gesetzgebung und Rechtsprechung sowie eine eigene Peer-Review-Section sorgen für eine perfekte Mischung aus Kompetenz, Aktualität und thematischer Vielfalt.

Die TPI, deren Inhalte auch online zur Verfügung stehen, erscheint ab sofort im zweimonatlichen Rhythmus und richtet sich an Wirtschaftstreuhänder, Steuerberater, Steuer-/Rechtsabteilungen großer Unternehmen sowie an Universitäten und die Finanzverwaltung. Als Kooperationspartner in Deutschland konnte der renommierte Dr. Otto Schmidt Verlag gewonnen werden.

