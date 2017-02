Favoriten: Spaß und Übermut im Waldmüller-Zentrum

Wien (OTS/RK) - Speziell für Pensionäre richtet der Verein „Kultur 10“ am Dienstag, 28. Februar, ein gemütliches Beisammensein im Zeichen der „närrischen“ Zeit aus. Die fröhliche Veranstaltung wird im „Waldmüller-Zentrum“ (10., Hasengasse 38) durchgeführt, trägt den Titel „Seniorennachmittag zum Faschingsdienstag“ und beginnt um 15.00 Uhr. Die ehrenamtlich werkenden Organisatoren versprechen ihren Gästen nicht mehr und nicht weniger als „Ein Feuerwerk an Spaß und Übermut“. Der Eintritt kostet 3 Euro („Musikschutz“). Auskünfte:

Telefon 0676/534 69 89.

Drei Wiener Unterhalter stellen dem Publikum einen beschwingten Nachmittag in Aussicht: „Wir lassen es noch einmal so richtig krachen bei Faschingskrapfen, bevor der Aschermittwoch kommt“. Mit flotten wienerischen Liedern zum Schunkeln, Mitsingen und Klatschen sorgen Ingrid Merschl (Gesang, Moderation), Helmut Schmitzberger (Akkordeon, Gesang) sowie Franz Horacek (Gitarre, Gesang) für gute Laune. Seniorinnen und Senioren mit Masken und sonstigen Verkleidungen sind bei dieser Zusammenkunft besonders willkommen. Informationen dazu erteilt das „Kultur 10“-Team per E-Mail:

waldmuellerzentrum @ chello.at.

Allgemeine Informationen:

Verein „Kultur 10“ (Waldmüller-Zentrum):

www.wien-favoriten.at

Sängerin Ingrid Merschl:

www.merschl.at

Akkordeonist Helmut Schmitzberger:

http://members.aon.at/helmut.schmitzberger/html/home.htm

Gitarrist Franz Horacek:

www.wiener-lieder.at

