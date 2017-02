Manu Dibango am 15.09.2017 bei HERBSTGOLD im Schloss Esterházy

presented by The Nova Jazz & Blues Nights im Rahmen von HERBSTGOLD – Festival in Eisenstadt

Eisenstadt (OTS) - Mit der Jazzlegende MANU DIBANGO konnte das Team der Nova Jazz & Blues Nights um Ewald Tatar und HERBSTGOLD – Festival in Eisenstadt einen Musiker der Extraklasse für den Jazzabend im Schloss Esterházy am 15. September 2017 gewinnen. Der Vorverkauf startet am Donnerstag, 23. Februar 2017.

Manu Dibango gehört zu den ersten afrikanischen Musikern, die international von sich Reden machten. Sein Temperament eines Nomaden und seine Abenteuerlust haben aus ihm einen Musiker mit vielen Qualitäten gemacht. Der Saxophonist, Vibraphonist und Pianist aus Doua-la/Kamerun entwickelte durch die Verbindung von Jazz und der populären kamerunischen Tanzmusik Makossa einen eigenen Musikstil. Mit seinem Hit „Soul Makossa“ gelang ihm 1972 der internationale Durchbruch. In den 1980ern trieb er die afrikanische Musik weiter in die Moderne: „Waka Juju“, „Abele Dance“ und „Afrijazzy“ sind Platten, auf denen auch HipHop-Elemente eingeflossen sind.

2004 wurde Manu Dibango von der UNESCO mit dem Titel „Künstler für den Frieden“ ausgezeichnet. Mit seiner Mischung aus Soul, Funk, Jazz, Afro und World Music gilt er als einer der Wegbereiter der Fusion-Musik. Gemeinsam mit der SOUL MAKOSSA GANG ist Manu Dibango ein Ohrenschmaus. Er stammt von einem Kontinent, der eigentlich nicht für seine „Jazzer“ bekannt ist, sondern für Ethnorhythmen der Sonderklasse! Manu Dibango steht für African Funk vom Feinsten und hat eine unbändige Freude daran musikalische Regeln zu durchbrechen, Brücken zu bauen, Kontinente und deren Klänge und Traditionen zu vereinen. Mit stolzen 84 Jahren steht er immer noch auf der Bühne und tritt kein bisschen leise.

