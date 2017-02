APA-Campus Wirtschaftslehrgang: Sprechen Sie EBIT, Euribor und CETA?

Wirtschafts- und Medienprofi Reinhard Christl über die 20 wichtigsten Wirtschaftsbegriffe für Journalisten und Kommunikations-Profis

Wien (OTS) - Der APA-Campus Wirtschaftslehrgang am Donnerstag, 2. März 2017, widmet sich den wichtigsten Begriffen aus Volks- und Betriebswirtschaft, vor allem jenen, die in der Berichterstattung der Medien am häufigsten vorkommen. Trainer Reinhard Christl gibt Tipps für die selbstständige Weiterbildung und wo allgemeinverständliche Informationen zu komplexen Wirtschaftsthemen zu finden sind. Nach der Veranstaltung sollte jeder Teilnehmerin und jeder Teilnehmer in der Lage sein, den Wirtschaftsteil einer Qualitätstageszeitung wie „Der Standard“ oder „Die Presse“ wirklich zu verstehen.

Die 20 wichtigsten Wirtschaftsbegriffe für Journalisten und Kommunikationsfachleute

Termin: Donnerstag, 2. März 2017, 09:00 bis 17:00 Uhr

Veranstaltungsort: APA – Austria Presse Agentur, Laimgrubengasse 10, 1060 Wien

Teilnehmeranzahl: bis zu 12 Personen

Trainer: FH-Prof. Dr. Reinhard Christl

Kosten: EUR 680,- exkl. USt. pro Person

Details & Anmeldung

Kostenlose Teilnahme für aktive Journalistinnen und Journalisten



Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten bei entsprechender Qualifikation Stipendien vom Verein zur Förderung des Wirtschaftsjournalismus, die die Lehrgangskosten zu 100 Prozent abdecken. Alle Informationen finden Sie unter http://www.vzfw.at/ oder wenden Sie sich direkt an campus@apa.at oder telefonisch unter +43 1 360 60-5313.

Über den APA-Campus Wirtschaftslehrgang

Der APA-Campus Wirtschaftslehrgang versteht sich als berufsbegleitende Wirtschaftsausbildung, maßgeschneidert für Journalisten und Kommunikationsfachleute. Inhaltlich konzentriert sich das Lehrangebot auf jene Themen, welche die aktuelle Diskussion in den Medien bestimmen, unterfüttert mit dem notwendigen faktischen Grundwissen im Bereich Betriebs- und Volkswirtschaft. Trainer und Vortragende sind ausgewiesene Expertinnen und Experten in den jeweiligen Fachgebieten.

Über den Verein zur Förderung des Wirtschaftsjournalismus

Im Verein zur Förderung des Wirtschaftsjournalismus haben sich namhafte, in Österreich tätige Unternehmen zusammengeschlossen. Dieser verfolgt das Ziel, die Qualität der Berichterstattung über komplexe und vielschichtige Themen der Wirtschaft, von Unternehmen und des Finanzsektors zu fördern. Mitglieder sind: UniCredit Bank Austria AG, Raiffeisen Bank International, Erste Group Bank AG, Oesterreichische Nationalbank, EVN AG, Flughafen Wien AG, voestalpine AG, Swiss Life Select Österreich GmbH, Agenda Austria und die Industriellenvereinigung.

