Klösterreich hat mit Generaloberin Sr. Michaela Pfeifer-Vogl eine neue Präsidentin

Am 21. Feber 2017 wurde im Stift Altenburg die Generaloberin der Marienschwestern von Linz zur neuen Klösterreich-Präsidentin gewählt

Wien (OTS) - Nach zehn Jahren gibt der bisherige Präsident und Vorsitzende der Männerorden Abtpräses Christian Haidinger diese Aufgabe weiter an die Generaloberin der Marienschwestern, die selbst mit ihren Kurhäusern nach der Traditionell Europäischen Medizin (TEM) besondere Gastgeberinnen im Klösterreich sind.

„Unser Klösterreich“ listet auf der Homepage 20 Ordensgemeinschaften und Stifte als Mitglieder auf. Mit Ausläufern erreicht Klösterreich Ungarn, Tschechien und Deutschland. Bei der Generalversammlung im Stift Altenburg legte Abtpräses Christian Haidinger nach zehn Jahren sein Funktion zurück. Ein neues Präsidium stand zur Wahl. Als Präsidentin wurde die Generaloberin Sr. M. Michaela Pfeiffer-Vogl von den Marienschwestern vom Karmel in Linz gewählt. Als Stellvertreter P. Prior Martin Höfler vom Stift Rein. Als Kassier des Vereins Klösterreich fungiert in Zukunft P. Prior Mag. Michael Hüttl vom Stift Altenburg und Schriftführer ist P. Markus Rauchegger vom Stift Heiligenkreuz. Weitere Vorstandsmitglieder sind Sr. Monika Maria Pfaffenlehner vom Kloster Wernberg und Fr. Martin Anderl vom Stift Stams. In den Vorstand kooptiert wurde P. Franz Helm von den Ordensgemeinschaften Österreich.

Vielfältige Angebote über das ganz Jahr hinweg

Der Klösterreich - Verein zur Förderung der kulturellen und touristischen Aktivitäten der Klöster, Orden und Stifte Österreichs besteht aus 20 Stiften und Ordensgemeinschaften. Klöster zählen zu den ältesten Gast-Stätten und Herbergen in Europa. Gastfreundschaft ist in der DNA von Ordensgemeinschaften. Heute bieten sie in Seminarzentren, in einfachen Klosterzellen oder in angegliederten Betrieben ganz unterschiedliche Formen gastfreundlicher Aufnahme. Jeder und jede kann am Leben der jeweiligen Gemeinschaft teilnehmen, sich weiterbilden, Spiritualität einüben, die Gesundheit stärken oder einfach nur in Ruhe und Stille ausspannen. Da sein. Ausstellungen, Klostergärten, Veranstaltungen und vieles mehr sind neben den Nächtigungsangeboten für Besucherinnen und Besucher attraktiv. Die Mitgliedsklöster haben sich besonderen Qualitätsstandards unterzogen.

