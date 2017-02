Wie misst man Energie, die man nicht verbraucht hat?

Wien (OTS) - Energieeffizienz als Wettbewerbsvorteil für Unternehmen und Beitrag zum Klimaschutz - Austrian Energy Agency Academy veranstaltet Schulungen: Umsetzung von Energiemanagementsystemen und transparente Messung von Einsparungen



Wien, 22. Februar 2017 – „Hohe Energieeffizienz schafft eine Win-Win-Situation: Nicht nur die Umwelt profitiert, für Unternehmen entsteht ein Wettbewerbsvorteil. Denn gerade bei hohem Wettbewerbsdruck in einem kompetitiven Wirtschaftsumfeld können geringere Kosten dank niedrigem Energieverbrauch ausschlaggebend sein“, sagt Peter Traupmann, Geschäftsführer der österreichischen Energieagentur. „Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz professionell zu erarbeiten und auch zu messen, benötigt entsprechendes Know-how. Bei diesen Herausforderungen unterstützen wir die Unternehmen mit zwei einzigartigen Schulungen in unserer Austrian Energy Agency Academy“, so Traupmann weiter. Im Vordergrund stehen dabei Energieleistungskennzahlen und die transparente Darstellung der Einsparungseffekte von Effizienzmaßnahmen.

Um die Effizienz im Umgang mit Energie zu bewerten und Einsparpotentiale zu identifizieren, setzen Unternehmen vermehrt auf ein Energiemanagementsystem nach ISO 50001. Viele Unternehmen haben auch im Zuge des Energieeffizienzgesetztes (EEffG) ein Energie- oder Umweltmanagementsystem eingeführt. Wie die darin geforderte „Verbesserung der Energieperformance“ nachgewiesen werden kann, wird in dem Kurs „Energieleistungskennzahlen und Baseline - Theorie und Praxis“ vermittelt. TeilnehmerInnen lernen die energetische Ausganglage (Baseline) zu ermitteln, aussagekräftige Energieleistungskennzahlen zu erstellen, den Energieverbrauch zu prognostizieren und Energieeinsparungen nachzuweisen.

Wie misst man etwas, das man nicht verbraucht hat?

Eine weitere Herausforderung stellt die Messung der Energieeinsparungen durch Effizienzmaßnahmen dar – denn wie misst man etwas, das man nicht verbraucht hat? Tatsächlich ist das nicht möglich, es kann nur der Energieverbrauch vor und nach der Umsetzung einer Maßnahme gemessen werden.

Einzigartige Schulung im deutschsprachigen Raum

Für alle beteiligten Interessensgruppen sind dabei ein standardisiertes Vorgehen und eine transparente Darstellung der Einsparungseffekte von Effizienzmaßnahmen wichtig und notwendig. Dafür wurde das International Performance Measurement and Verification Protocol (IPMVP) entwickelt. Die Austrian Energy Agency Academy bietet als einziger zertifizierter Trainingspartner im deutschsprachigen Raum Schulungen nach IPMVP an.

Die TeilnehmerInnen lernen aktuelle Konzepte für den Nachweis von Energieeinsparungen unter Berücksichtigung von unterschiedlichen Einflussfaktoren kennen und bekommen Anleitungen zur Erarbeitung von Einsparungsberichten. Zudem wird im Kurs vermittelt, wie man die Effektivität von Energieeinsparungen finanziell bewerten kann. Dieses Wissen ist ebenfalls in Zusammenhang mit Anforderungen nach dem EEffG von Bedeutung (z.B. zur Ermittlung der normierten und normalisierten Endenergieeinsparungen einer Energieeffizienzmaßnahme“).

Details zu den Schulungen:

Energieleistungskennzahlen und Baseline - Theorie und Praxis

Wann: 3. bis 4. Mai 2017

Inhaltliche Details, Location und Kosten siehe hier.



Nachweis der Effektivität von Energieeffizienzmaßnahmen (IPMVP)

Wann: 6. bis 9. Juni 2017 (abhängig von Kursformat)

Inhaltliche Details, Location und Kosten siehe hier.



Auf Anfrage führt die Austrian Energy Agency Academy auch Schulungen vor Ort in Unternehmen durch.

Über die Österreichische Energieagentur – Austrian Energy Agency

Die Österreichische Energieagentur (AEA) liefert Antworten für die Energiezukunft. Sie berät auf wissenschaftlicher Basis Entscheidungsträger aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung. Die strategischen Schwerpunkte des Kompetenzzentrums für Energie liegen dabei auf der visionzero einer fossilfreien Zukunft, der Transformation des Energiesystems in Richtung Energieintelligenz und den damit verbundenen Umbrüchen in den energierelevanten Branchen. Im Vordergrund steht die Forcierung von Energieeffizienz und erneuerbaren Energieträgern im Spannungsfeld zwischen Wettbewerbsfähigkeit, Klima- und Umweltschutz sowie Versorgungssicherheit. Die Österreichische Energieagentur ist national und international tätig. Sie entwickelt Strategien für eine nachhaltige und sichere Energieversorgung, führt Beratungen und Schulungen durch und ist die Vernetzungsplattform für die Energiebranche. Die Österreichische Energieagentur setzt klimaaktiv – die Klimaschutzinitiative des BMLFUW – operativ um und koordiniert die verschiedenen Maßnahmen in den Themenbereichen Mobilität, Energiesparen, Bauen & Sanieren und Erneuerbare Energie. Zudem betreibt die Österreichische Energieagentur im Auftrag des BMWFW die Nationale Energieeffizienz-Monitoringstelle.

ENERGY2027>> 40 Jahre Österreichische Energieagentur

Die Österreichische Energieagentur feiert 2017 ihr 40-jähriges Jubiläum. Das Jubiläumsjahr mit dem Thema ENERGY 2027>> steht ganz im Zeichen der Energiezukunft. Wie werden wir im Jahr 2027 global und lokal Energie erzeugen, verteilen und nutzen? Der Zeitraum scheint kurz, aber angesichts der disruptiven und exponentiellen Entwicklungen ist heute nicht absehbar, wie unsere Energie-Welt in zehn Jahren tatsächlich aussieht und vor welchen Herausforderungen sie dann stehen wird. Weitere Informationen unter www.energyagency.at



Bildmaterial

Bildmaterial finden Sie hier. Credits: AEA

Kostenfrei für redaktionelle Verwendung

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Energieagentur - Austrian Energy Agency

Mag. Klaus Kraigher, MAS

Leiter Kommunikation

01 58615 24 110

pr @ energyagency.at

www.energyagency.at