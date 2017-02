Wien Holding für soziales Engagement ausgezeichnet

„Wirtschaft hilft! Award 2016“ in der Kategorie Großunternehmen an Wien Holding Projekt „Kinderhospiz Netz meets gabarage upcycling design“ prämiert

Wien (OTS/RK) - Die Wien Holding hat den „Wirtschaft hilft! Award 2016“ in der Kategorie Großunternehmen gewonnen. Die Auszeichnung wird jährlich vom Fundraising Verband Austria ausgeschrieben. Mit dem MitarbeiterInnen-Projekt „Kinderhospiz Netz meets gabarage upcycling design“ wurden gleich zwei Hilfsorganisationen in ihrer Arbeit nachhaltig unterstützt. Das Ergebnis war ein neuer Standort für das Kinderhospiz Netz in der Meidlinger Hauptstraße 57-59, wo der private und rein spendenfinanzierte Verein dank der größeren Räumlichkeiten als zusätzliche Leistung zur mobilen Betreuung von Kindern mit lebenszeitbegrenzenden oder lebensbedrohenden Erkrankungen das erste Kindertageshospiz Österreichs einrichten konnte. Die Übersiedlung und die Einrichtung der Räumlichkeiten wurden im Rahmen des Projekts der Wien Holding unterstützt.

2.500 betroffene Kinder und Jugendliche

In Österreich leben ca. 2.500 Kinder, die an einer lebenszeitbegrenzenden oder lebensbedrohenden Erkrankung leiden. Seit nunmehr 12 Jahren ermöglicht das mobile Kinderhospiz Netz die medizinische Versorgung, Pflege und kompetente Betreuung dieser Kinder zu Hause in ihrer gewohnten Umgebung. Gleichzeitig bietet das Kinderhospiz auch die Betreuung der Eltern und Geschwister der erkrankten Kinder an. Mit dem Kindertageshospiz wurde ein weiterer Schritt gesetzt: „Das KinderTagesHospiz Netz ist eine Einrichtung, in der Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit lebensverkürzender Erkrankung regelmäßig einen Tag verbringen können, auf Wunsch Therapien erhalten und betreut werden, um den Familien den Alltag zu erleichtern. Zusätzlich ist es ein Ort der Begegnung für die Angehörigen, wo Geschwistergruppen stattfinden, betroffene Eltern sich austauschen, oder Sozialberatung stattfinden kann", erklärt Kinderhospiz Netz-Obfrau Sabine Reisinger.

MitarbeiterInnen-Projekt der Wien Holding

Die Wien Holding hat den Verein im Rahmen eines Weiterbildungsprogramms für MitarbeiterInnen bei der Suche und Adaption der neuen Räumlichkeiten unterstützt. Sechs MitarbeiterInnen aus verschiedenen Wien Holding-Unternehmen haben mit dem Projekt "Kinderhospiz Netz meets gabarage upcycling design" gleich zwei sozial engagierten Institutionen geholfen. garabage upcycling design ist ein Unternehmen, das suchtkranke Menschen in der Re-Integration in ein "geregeltes" (Arbeits-)Leben unterstützt. Die MitarbeiterInnen von garabage stellen Waren (Möbel, Taschen etc.) aus nicht mehr gebrauchten Gegenständen/Materialien her, sie designen Produkte und produzieren sie in einer eigenen Werkstätte.

"Wir sind sehr stolz, dass dieses Projekt gelungen und nun auch in Form des „Wirtschaft hilft! Awards“ gewürdigt worden ist. Es sicherte dem Kinderhospiz Netz eine neue Betriebsstätte und damit den betreuten Kindern noch mehr Qualität. Und es hat über den Sommer 2015 zahlreichen MitarbeiterInnen von gabarage Arbeitsplätze und Auslastung gesichert. Dieses von unseren MitarbeiterInnen entwickelte und umgesetzte Projekt zeigt, wie wichtig der Wien Holding soziales Engagement und Nachhaltigkeit sind, und wie kompetent und effizient Hilfe passieren kann", freut sich Wien Holding-Geschäftsführerin Sigrid Oblak.

„Mit ihrem gesellschaftlichen Wirken haben die Wien Holding und ihre MitarbeiterInnen Vorbildcharakter. Ich bin überzeugt der Award wird auch in Zukunft zu solch engagierten Projekten motivieren“, betonte Günther Lutschinger, Geschäftsführer des Fundraising Verbands Austria, beim Verlesen der Jurybegründung.

Durch Sach- und Barspenden zahlreicher Unternehmen und Personen sowie der Arbeitsleistung der Projektgruppe wurde es möglich, die Räumlichkeiten zu finden und zu adaptieren. Die Einrichtung wurde -finanziert durch Geldspenden - von gabarage hergestellt. "Diesen Auftrag für das Upcyceln von Möbeln für das Kinderhospiz Netz haben wir besonders gerne angenommen. Zeigt dieses Projekt doch, wie man durch Vernetzung vielen Menschen nachhaltig helfen kann. Für unsere MitarbeiterInnen war es eine besondere Motivation, für einen Verein zu arbeiten, der kranken Kindern und Jugendlichen hilft", erklärt die Obfrau von gabarage upcycling design, Gabriele Gottwald-Nathaniel.

