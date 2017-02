ClearOne setzt MediasPro als Vertreiber in Deutschland und Österreich ein

Salt Lake City (ots/PRNewswire) - ClearOne [NASDAQ: CLRO], ein führender globaler Anbieter von Audio- und visuellen Kommunikationslösungen, hat MediasPro ausgewählt, um ClearOnes branchenführende Produkte in Deutschland und Österreich zu vertreiben.

"MediasPros zwei jahrzehntelange Erfolgsbilanz mit der Lieferung der besten AV-Lösungen machen das Unternehmen zum idealen Vertriebspartner in seinen etablierten AV-Märkten für unser Sortiment an professionellem Conferencing Audio-, All Microphones-, Premium-Conferencing-Audio-, UC Voice- und Network-Media-Streaming", sagte Zee Hakimoglu, ClearOne CEO und Vorsitzende.

Michael Voessing, CEO von MediasPro, fügte hinzu: "Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit ClearOne, die uns in die Lage versetzt, elegante, vollintegrierte, innovative Systeme und fortschrittliche Anwendungen für Konferenzräume und andere Umgebungen bereitzustellen."

Informationen zu ClearOne

ClearOne ist ein globales Unternehmen, das Konferenz-, Kollaborations- sowie Network Streaming- und Signage-Lösungen für Sprach- und visuelle Kommunikation entwirft, entwickelt und verkauft. Die Leistung und Simplizität seiner fortschrittlichen, umfassenden Lösungen bieten ein beispielloses Maß an Funktionalität, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit. Besuchen Sie ClearOne auf www.clearone.com.

Informationen zu MediasPro

MediasPro ist ein führender Lieferant von fortschrittlichen, hochwertigen Audiosystemen und unterstützenden Dienstleistungen von hervorragender Qualität. Das Motto des Unternehmens "Mensch und Technologie" erinnert an seine Mission, seinen Kunden die qualitativ hochwertigsten Dienstleistungen sowie die beste Ethik zu liefern. Besuchen Sie MediasPro auf www.mediaspro.de.

