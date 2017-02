Amazon Publishing stellt Tinte & Feder vor - ein neues Verlagsimprint für zeitgenössische und historische Romane

Tinte & Feder geht mit fünf Büchern von den deutschen Bestseller- und Debütautoren Mina Baites, Ellin Carsta, Margot S. Baumann, Friedrich Kalpenstein und Heike Fröhling an den Start

Tinte & Feder wird die bestehenden Amazon Publishing Imprints AmazonCrossing, Montlake Romance, Edition M und 47North von nun an ergänzen

Amazon Publishing stellt heute Tinte & Feder vor, ein Imprint für original deutschsprachige zeitgenössische und historische Romane. Neben Edition M ist Tinte & Feder die zweite Verlagsmarke von Amazon Publishing, die speziell auf die Bedürfnisse von Lesern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zugeschnitten ist. Das neue Verlagsprogramm startet mit fünf neuen Büchern der Autoren Mina Baites, Margot S. Baumann, Ellin Carsta, Heike Fröhling sowie Friedrich Kalpenstein und bedient vielfältige Leserinteressen. "Für deutsche Leser sind Tinte und Feder Synonyme für die traditionellen Werkzeuge der gehobenen Schreibkultur. Deutschsprachige Leser können von nun an außergewöhnliche zeitgenössische und historische Geschichten unter dem gleichnamigen Imprint von Amazon Publishing finden. Mit Freude starten wir heute das Imprint mit neuen Romanen von deutschsprachigen Debut- und Bestseller-Autoren", erklärt Dominic Myers, Director, Amazon Publishing Europe.

Lena Woitkowiak, Lektorin bei Tinte & Feder, sagt: "Amazon Publishing ist stolz, Bücher von großartigen Autoren zu präsentieren, die den Leser zum Lachen und zum Nachdenken bringen oder ihn in vergangene Zeiten entführen."

Die ersten Titel von Tinte & Feder werden am 07. März veröffentlicht und können unter www.amazon.de/tinteundfeder vorbestellt werden. Darunter folgende Bücher:

- Mina Baites "Die silberne Spieldose" handelt von den jüdischen Geschwistern Martha, Johann und Max, die angesehene Juweliere in Hamburg und Lübeck sind. Als Johann sich 1914 freiwillig zum Kriegsdienst meldet, um seine Heimatverbundenheit unter Beweis zu stellen, schenkt er seinem Sohn Paul eine silberne Spieldose zum Abschied, die in den darauffolgenden Jahren eine wertvolle Erinnerung einer getrennten und von Nazis verfolgten Familie ist.

- Ellin Carstas "Die heimliche Heilerin und die Toten" ist der dritte Teil der erfolgreichen historischen Romanserie rund um die Heilerin Madlen und spielt im Mittelalter. Nachdem Madlen auf Geheiß bei einer schwierigen Entbindung geholfen hat, stürzen ohne Vorwarnung Wachmänner herein und entreißen Madlen das Neugeborene. Bald erkennt Madlen, dass nicht nur das Leben des Säuglings, sondern auch das der Mutter und ihr eigenes ernsthaft in Gefahr sind.

- Margot S. Baumanns "Das Gut in der Toskana" handelt von der Protagonistin Allegra di Rossi, die nach einem Schlaganfall ihres italienischen Großvaters ihr Leben als Bestatterin hinter sich lässt, um sich auf seinem toskanischen Gut um ihn zu kümmern. Dort lernt sie den attraktiven aber arroganten Massimo kennen und ihr altes Leben rückt in weite Ferne. "Das Gut in der Toskana" ist der vierte Titel von Margot S. Baumann, den sie bei Amazon Publishing veröffentlicht.

- Friedrich Kalpensteins "Alpengriller" erzählt auf humorvolle Weise von Herbert, einem Vater in Elternzeit, der sich kurzentschlossen für eine Weile in die Berge verzieht, um dort seinen Kumpel Hans bei der Eröffnung einer Pension zu unterstützen. Mit den ersten Gästen wird schnell klar, dass es die Idylle der Bergwelt nur auf Postkarten gibt.

- Heike Fröhlings "Die Zärtlichkeit des Augenblicks" spielt in Schottland und erzählt von der Begegnung eines jungen Paares mit einem alten Mann, der seine große Liebe einst durch einen Fehler verloren hat. Nach diesem Treffen gelingt es ihm, sich mit der Vergangenheit auszusöhnen und seine Geliebte wiederzufinden. Das Paar wiederum beschließt um ihre Liebe zu kämpfen, anstatt diese wie zuvor geplant zu beenden.

Tinte & Feder gehört neben AmazonCrossing, Montlake Romance, Edition M und 47North zum Verlagsangebot von Amazon Publishing. Die Imprints repräsentieren eine Top-Auswahl deutschsprachiger Liebesromane (Montlake Romance), Kriminalromane und Thriller (Edition M), Fantasy und Science Fiction (47North) sowie zeitgenössische und historische Romane (Tinte & Feder).

Amazon Publishing wird weiterhin zeitgenössische und historische, englischsprachige Titel unter dem Imprint Lake Union Publishing verlegen, wohingegen beim neuen Imprint Tinte & Feder die besten deutschsprachigen Werke im Fokus stehen.

Weitere Informationen über das neue Imprint Tinte & Feder sind ab heute unter www.amazon.de/tinteundfeder erhältlich.

