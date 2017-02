CCC Schuhmode eröffnet 40. Österreich-Filiale

Im EKZ Arena in Fohnsdorf eröffnet CCC die 40. Österreich-Filiale, die elfte in der Steiermark/Mutterkonzern CCC S.A. steigerte den Umsatz 2016 um 38,3 Prozent

Fohnsdorf/Graz (OTS) - Im Einkaufszentrum Arena am Waldfeld in Fohnsdorf wird der internationale Schuhmode-Anbieter CCC am Donnerstag (23. Februar) seine 40. Filiale in Österreich eröffnen – dreieinhalb Jahre nach dem Eintritt in den hiesigen Markt. Gleichzeit ist das 530 Quadratmeter große Familien-Schuhfachgeschäft in der Arena die elfte CCC-Filiale in der Steiermark.

Die für heuer geplanten weiteren zehn Filial-Eröffnungen allein in Österreich entsprechen hundertprozentig dem starken Expansionskurs der Konzernmutter CCC S.A., die im Vorjahr (2016) ihre europaweiten Umsätze um 38,3 Prozent gesteigert hat.

„Mit der neuen Filiale in der Arena in Fohnsdorf können wir das Familien-Schuhangebot im Aichfeld erheblich aufwerten, haben wir doch eine ehemalige Jello-Verkaufsfläche komplett neu gestaltet und mit einem attraktiven Sortiment an Damen-, Herren- und Kinderschuhen sowie Taschen ausgestattet. Damit setzen wir auch einen weiteren Schritt zur flächenmäßigen Abdeckung der Steiermark durch CCC-Filialen“, erklärte CCC-General Manager Mag. Gerald Zimmermann, der von Graz aus auch die slowenischen, kroatischen und deutschen CCC-Tochtergesellschaften führt.

„Auf dieser attraktiven und repräsentativen Verkaufsfläche können wir das breite CCC-Sortiment an modischen Damen-, Herren- und Kinderschuhen sowie Taschen optimal präsentieren und das besonders günstige Preis-/Leistungsverhältnis von CCC im Interesse der KonsumentInnen voll zur Geltung bringen“, erklärte Mag. Gerald Zimmermann anlässlich der Filialeröffnung im Aichfeld. „Obwohl die CCC-Expansion ausschließlich von der Verfügbarkeit sehr guter Standorte abhängt, wollen wir auch heuer mindestens zehn neue Filialen in Österreich eröffnen“, kündigt Zimmermann an.

Mit der Filial-Eröffnung am Donnerstag kommt CCC jetzt auf 40 Filialen in Österreich, und zwar je elf in Wien und in der Steiermark, acht in Niederösterreich, sechs in Oberösterreich, zwei in Kärnten sowie je eine in Tirol und in Salzburg. Damit gibt es in der CCC Austria-Region 73 CCC Familien-Schuhfachgeschäfte, 40 in Österreich, 22 in Kroatien und elf in Slowenien.

CCC ist der größte Schuherzeuger in Europa und der am schnellste wachsende Schuhmode-Anbieter und seit 2014 bereits größter in den CEE-Ländern. Im Jahr 2016 hat die Konzern-Holding CCC S.A. eine sehr gute Performance hingelegt und den Umsatz um 38,3 Prozent gesteigert.

Rückfragen & Kontakt:

Für Rückfragen steht Ihnen Mag. Gerald Zimmermann jederzeit gerne unter +43/(0)664-255 4419 zur Verfügung