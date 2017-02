EUROFENSTER - der innovativste Weg zu neuen Fenstern, Türen und Sonnenschutzprodukten

DIGITAL und REAL

Wien/St. Pölten (OTS) - Am Freitag, den 17. März 2017, um 14:00 Uhr stellt die Firma EUROFENSTER den weltweit ersten interaktiven und „unbemannten“ Schauraum für Fenster- Türen- und Smart Home-Produkte im EKZ Traisenpark (St. Pölten) vor.

Moderation: Silvia Schneider, Live-Act: Mary Broadcast



Zuverlässig und zu mehr als fairen Preisen liefert und montiert EUROFENSTER seit über 14 Jahren moderne Fenster, Türen und Sonnenschutzprodukte. Tausende zufriedene Kunden haben in diesen Jahren die höchste Qualität der Produkte und das perfekte Service der Firma EUROFENSTER schätzen gelernt und damit ein dynamisches Wachstum ermöglicht. Diese Entwicklung bestärkt EUROFENSTER in dem Vorhaben in den nächsten Monaten weitere interaktive Schauräume zu eröffnen und damit ihre Produkte noch näher an die Kunden zu bringen.

Der erste Schauraum dieser Art bietet den Interessierten die Möglichkeit die hervorragende Qualität und Verarbeitung der Produkte in aller Ruhe zu begutachten, die ausgestellten Sonnenschutzvarianten über Touchscreen zu steuern und verschiedene Wettersituationen mit der im Schauraum integrierten Smart Home-Technologie zu simulieren.

Gleichzeitig möchte EUROFENSTER Preistransparenz in den schwer überschaubaren Fenstermarkt bringen und bietet mit dem Preisrechner ein einfaches Tool dazu an. Der interaktive Schauraum ist zweigeteilt: im vorderen Bereich informieren die Verkaufsberater per Videokonferenz über neueste Trends der Fensterbranche oder vereinbaren einen kostenlosen Vor-Ort-Termin, im hinteren Bereich können von Kunden mitgebrachte Pläne oder Skizzen mit dem Berater über Videokonferenz besprochen und gemeinsam am interaktiven Beratungstisch bearbeitet werden. Für längere Beratungen bietet EUROFENSTER den Kunden heißen Kaffee oder Tee - selbstverständlich ebenfalls interaktiv - an.

EUROFENSTER versteht sich als Komplettanbieter. Das Angebot beinhaltet alle Arten von Fenstern, Türen, sowie Sonnen- und Insektenschutz-Produkten, die durch eigene Montage-Teams schnell und fachgerecht montiert werden.

Schauraum-Neueröffnung

Datum: 17.03.2017, 14:00 - 15:00 Uhr

Ort: EKZ Traisenpark, EG

Dr. Adolf Schärf-Straße 5, 3100 St. Pölten, Österreich

