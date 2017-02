Margareten: Mitmachen bei der Faschingstexte-Lesung

Närrische Lyrik- und Prosa-Rezitationen am 28.2., Anmeldung: Tel. 0699/19 66 22 42

Wien (OTS/RK) - Seit 2004 trägt der Kultur-Verein „read!!ing room“ (5., Anzengrubergasse 19/1) als „Kultureller Nahversorger“ mit vielerlei Projekten zum regen Kulturleben in Margareten bei. Am Dienstag, 28. Februar („Faschingsdienstag“), beginnt um 18.00 Uhr im gemütlichen Vereinslokal in der Anzengrubergasse 19 ein vergnüglicher Rezitationsabend im Zeichen der närrischen Zeit. Bei dieser Veranstaltung mit dem Motto „Text-In Faschingstexte“ können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eigene und fremde Lyrik- und Prosa-Arbeiten rund um das bunte Faschings- und Karnevalstreiben deklamieren. Ab sofort sind Anmeldungen für diese gewiss launige Lesung möglich: Telefon 0699/19 66 22 42 (Vereinssprecher: Neil Y. Tresher).

Lesedauer: 5 Minuten, Eintritt: 5 Euro Spende, Information: readingroom @ chello.at

Manche kulturellen Angebote des „read!!ing room“-Teams werden seitens des Bezirkes gefördert. Die Besucherinnen und Besucher der Veranstaltung am Dienstag, 28. Februar, sollen die Kulturarbeit der ehrenamtlich tätigen Vereinsleute durch Spenden unterstützen (Empfehlung: 5 Euro für Eintritt und Getränk). Die Lesedauer pro Person beträgt rund fünf Minuten. Die sonstigen Projekte des Vereins reichen von Leseabenden unterschiedlichster Autorinnen und Autoren bis zur Literatur-Runde „Die Dienstagsschreiber/innen“ und einer großen Bücher-Tauschaktion. Immer wieder finden in der „read!!ing room“-Heimstätte auch Ausstellungen zum Schwerpunkt „Alltagskultur“ statt. Umfassende Programm-Informationen erhalten kulturinteressierte Mitmenschen via E-Mail: readingroom @ chello.at.

Allgemeine Informationen:

Kultur-Verein „read!!ing room“:

www.e-zine.org

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/rk