Bahnbrechende Innovation: HOPS, die erste Hopfenlimonade von Zipfer

Linz (OTS) - Mit HOPS bringt Zipfer ein alkoholfreies und natürliches Erfrischungsgetränk auf den Markt, das mit zitronig-hopfigem Geschmack alle Erwachsenen überzeugen wird, die offen sind für Neues.

Die traditionsreiche Brauerei Zipf beweist einmal mehr, dass sie laufend am Puls der Zeit ist und hat nun ein völlig neues Getränk entwickelt: HOPS ist eine Hopfenlimonade, die mit 100 Prozent natürlichen Zutaten auskommt. Damit präsentiert man die erste Hopfenlimonade, die österreichweit in Gastronomie und Lebensmittelhandel erhältlich ist – und in ersten Verkostungen die Konsumenten bereits überzeugt hat.

Zitronig, hopfig – aber nicht zu süß: HOPS von Zipfer überzeugt

HOPS ist die neue alkoholfreie Hopfenlimonade von Zipfer. Kreiert aus drei Vierteln extra gehopfter Limonade, die deutlich weniger süß ist als andere Limonaden, und einem Viertel alkoholfreiem Zipfer Bier trifft HOPS die geschmacklichen Anforderungen der erwachsenen Gaumen, die es fruchtig, herb, nicht zu süß aber prickelnd erfrischend möchten. Die feinen Nuancen des Hopfens kombiniert mit dezenten Zitronennoten runden den Geschmack ab. Im visuellen Eindruck zeigt sich das Getränk mit hellem Perlmuttschimmer – ein Eindruck, der durch die weiße Glasfarbe der Flasche unverfälscht sichtbar ist. Auch in der Nase zeigt sich das Getränk fruchtig-zitronig, mit einer erkennbaren Ausprägung des namensgebenden Hopfenanteils.

Die Hopfenlimonade ist für Zipfer ein mutiger, innovativer Schritt, aber das Produkt passt auch perfekt in die Markenwelt von Zipfer, wie Andreas Stieber, Marketingdirektor Brau Union Österreich, erklärt:

„Zipfer steht für den Mut, den eigenen Weg zu gehen und seit jeher für Hopfenkompetenz, die im Bierbereich mit der Verwendung von Naturhopfen unterstrichen wird. Bei dem neuen HOPS wird nun dem Hopfen ebenfalls eine tragende Rolle zuteil.“ Harald Raidl, Braumeister der Brauerei Zipf, erklärt: „Bei unserer Hopfenlimonade HOPS kommen sechs unterschiedliche Hopfensorten zum Einsatz, welche die fein-herbe, unvergleichlich komplexe Geschmacksnote einbringen. Sogar die eingesetzte Zitronenlimonade wird noch extra gehopft, nicht nur der bierige Anteil. Den Hopfen nennt man ja auch die Seele des Bieres – und auch unser neues HOPS wird davon beseelt.“

Dass die Konsumenten auf ein Getränk wie dieses bereits gewartet haben, belegen erste Tests: Rund acht von zehn Tester waren vom Geschmack begeistert, sogar 93 Prozent attestieren dem neuen Produkt, sehr erfrischend zu sein. Auch der im Vergleich zu anderen Limonaden geringe Zuckergehalt – weniger als die Hälfte einer Limonade – erfreut viele Konsumenten: Für fast jeden zweiten Befragten enthalten Limonaden zu viel Zucker.

HOPS, die Hopfenlimonade von Zipfer: ab Anfang März erhältlich und kreativ einsetzbar

Das neue HOPS von Zipfer wird im Lebensmittelhandel und in der Gastronomie ab Anfang März in der 0,33l-Glasflasche bzw. im 12-er Tray erhältlich sein. Im Lebensmittelhandel wird der Konsument auf der Suche nach der ungewöhnlichen Erfrischung je nach Geschäft im Bereich der „Urban Drinks“, im Bereich der Radler oder in der Kühlung fündig. Auch in der Gastronomie wird HOPS die Getränkekarten bereichern – pur z. B. als nicht süße, alkoholfreie Erfrischung untertags am schönsten mit 1/3 Eis im Wein- oder Tumblerglas mit einer Scheibe Zitrone serviert. Außerdem bietet sich HOPS in der einen oder anderen Kombination auch als Longdrink oder Mixer an.

HOPS appelliert an Offenheit für Neues

In der Werbelinie wird HOPS ab Ende März unter dem Motto „Das Wichtigste auf dem eigenen Weg: Sei offen für Neues“ vorgestellt – und spielt somit mit den Motto von Zipfer, das ja dafür steht, den eigenen Weg zu gehen. Außerdem wird mit der Multichannel-Kampagne und dem eigenen TV-Spot noch einmal unterstrichen, wie neuartig und innovativ HOPS ist – eine Hopfenlimonade, die so noch nicht da gewesen ist.

Über Zipfer

Die Brauerei wurde 1858 in Zipf gegründet. Insgesamt 14 unterschiedliche Biersorten werden heute gebraut und in 26 Ländern weltweit vertrieben, dazu kommt die innovative Hopfenlimonade „HOPS“. Zipfer steht für einzigartigen Biergenuss. Seinen besonderen Charakter und die aromatische Hopfennote verdankt das Bier der Verwendung von Rohstoffen höchster Qualität und der speziellen Hopfung nach ursprünglicher Art. Als einzige Österreichs braut die Brauerei Zipf seit jeher mit frischem Naturhopfen, der per Hand vermahlen und zugegeben wird. Die Leitsorte Zipfer Urtyp, 1967 eingeführt, steht für den Inbegriff des hellen Biertyps und ist bis heute der echte Premium-Klassiker am heimischen Biermarkt.

