CLX stärkt mit Übernahme der Xura Secure Communications GmbH durch Hinzunahme wesentlicher Produktressourcen und Erweiterung seines Blue-Chip-Kundenstamms seine Position in Deutschland

Stockholm (ots/PRNewswire) - Wie CLX Communications AB (Publ)("CLX"), (STO: CLX), ein führender globaler Anbieter von cloudbasierten Kommunikationsdiensten bekanntgibt, hat das Unternehmen die Xura Secure Communications GmbH ("Xura Secure Communications") übernommen, eine Tochtergesellschaft von Xura Inc., einem weltweit führenden Anbieter von digitalen Kommunikationsdiensten.

(Logo:

http://mma.prnewswire.com/media/470400/CLX_Communications_AB_Logo.jpg

)

Johan Hedberg, President und CEO von CLX, erklärte dazu: "Unsere Vision ist klar - wir planen, uns zum weltweit größten und führenden Cloud-Kommunikationsunternehmen zu entwickeln. Die Akquisition von Xura Secure Communications ist ein weiterer Schritt, unsere Vision zu verwirklichen und gleichzeitig unsere Position in Deutschland, der größten Volkswirtschaft Europas, zu stärken. Der Deal ergänzt zudem unser Produktportfolio um marktführende Sicherheitslösungen und dehnt unsere Netzwerk-Reichweite durch Tier 1-Zugang zu allen Betreibern in Österreich und Deutschland weiter aus. Ich freue mich sehr, das Xura Secure Communications Team in München in der CLX-Familie willkommen heißen zu können".

Xura Secure Communications ist eines der führenden deutschen Unternehmen im Bereich Mobile Messaging und sichere Kommunikation und verarbeitet jährlich im Auftrag von marktführenden Kunden in Branchen wie Luftfahrt und Bankwesen mehr als 500 Millionen Nachrichten. Das Unternehmen stellt etliche der höchsten Sicherheitsstandards in Deutschland bereit und ist als bevorzugter mobile Transaktionsnummern (mTAN)-Anbieter für Deutschlands größtes Bankennetzwerk gelistet.

CLX nimmt mit dieser Akquisition eine Spitzenposition als eines der innovativsten Cloud-Kommunikationsunternehmen der Welt ein, stärkt dabei seine Präsenz in Deutschland ganz signifikant und erweitert gleichzeitig seinen Blue-Chip-Kundenstamm. Das Xura Secure Communications Team mit Sitz in München (Deutschland) wird in die globale Unternehmensorganisation von CLX eingegliedert.

Die Transaktion ermöglicht Xura Inc., den Hauptschwerpunkt des Unternehmens, der auf der Bereitstellung von vollständig virtualisierten, 5G-fähigen Softwarelösungen für den Kundenstamm an globalen Kommunikationsdienstleistern (Communication Service Provider, CSP) liegt, beschleunigt und verstärkt umzusetzen.

Pardeep Kohli, CEO von Xura Inc., kommentierte: "Es handelt sich hier um eine einmalige Gelegenheit, die für beide Seiten sinnvoll ist. Xura Inc. wandelt sich mit dieser Transaktion in Kombination mit unseren bereits angekündigten Akquisitionen von Mitel Mobile und Ranzure Networks zu einem Anbieter von hundertprozentig carrier-fokussierten Lösungen mit einem zukunftssicheren, 5G-fähigen Softwareportfolio. Wir können nun die Fokussierung auf unsere wichtigsten CSP-Kunden verstärken, gleichzeitig gewährleistet CLX mit der Übernahme von Xura Secure Communications Kontinuität und Servicequalität für die Enterprise-Kunden von Xura Secure Communications, die sich auf das Secure Messaging von Xura verlassen".

Informationen zu CLX Communications

CLX Communications (https://www.clxcommunications.com/) AB (Publ) verknüpft Unternehmen mit Menschen und Dingen. Wir vereinen programmierbare APIs und Cloud Computing mit unserem einzigartigen Tier 1-Super Network, damit Unternehmen unkompliziert Kommunikationsmittel wie Sprache, SMS und Netzwerkfähigkeit in ihre Apps, Arbeitsprozesse und IoT-Geräte integrieren können.

Unser führendes Communications Platform-as-a-Service (CPaaS)-Angebot kommt mit einem der besten Service-Levels in der Branche und wickelt mehr als 1 Milliarde API-Aufrufe pro Monat auf sechs Kontinenten ab. Wir stellen die Dienste für 4 der 5 führenden CPaaS-Unternehmen und 3 der globalen Top 5-Internetmarken mit Tier 1-Konnektivität bereit, auf der zahlreiche ihrer Dienstleistungen beruhen.

Die Aktien von CLX Communications werden an der NASDAQ Stockholm unter XSTO: CLX gehandelt.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.clxcommunications.com.

Informationen zu Xura Inc.

Xura Inc. ("Xura") bietet ein Lösungsportfolio für digitale Dienstleistungen an, das die globale Kommunikation auf einer Vielzahl mobiler Geräte und Plattformen ermöglicht. Das Unternehmen unterstützt Kommunikationsdienstleister (Communication Service Provider - CSPs) dabei, sich im digitalen Ökosystem zurechtzufinden und dieses mit innovativen Neuentwicklungen über seine cloudbasierten Angebote gewinnbringend zu nutzen. Die Xura-Lösungen erreichen über drei Milliarden Menschen durch mehr als 350 Dienstleister und Unternehmen in mehr als 140 Ländern.

Nach dem Abschluss der bereits angekündigten Akquisition von Mitel Mobility, Inc. ("Mitel Mobile") durch Xura, der für das 1. Quartal 2017 erwartet wird, und unter Berücksichtigung der üblichen Abschlussbedingungen, wird das kombinierte Unternehmen in Mavenir Systems, Inc. umbenannt.

Besuchen Sie uns unter http://www.xura.com.

Rückfragen & Kontakt:

CLX Communications AB (publ) Für weitere Informationen wenden Sie sich

bitte an: Thomas Ahlerup

Chief Investor Relations Officer

CLX Communications AB (Publ.)

Mobil +46-768-966300

E-Mail thomas.ahlerup @ clxcommunications.com

Maria Hudson

SVP

Head of Corporate Marketing

Xura Inc. Mobile +44-(0)-789-4604040

E-Mail: maria.hudson @ xura.com