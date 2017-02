Online-Sensation, Anna Victoria führt Team Triaction ein

London (ots/PRNewswire) -

Fünf inspierende Geschichten von fünf inspirierenden Frauen

Finden Sie den Richtigen, der Sie in Bewegung hält

Zur Feier der Triaction-Kollektion des Frühling/Sommer 2017 gab Triumph den Start einer Online-Kampagne bekannt, in der fünf inspirierende Frauen ihre persönlichen Geschichten über Fitness und Wohlbefinden erzählen, während sie gleichzeitig eine Reihe von sportlichen Herausforderungen bewältigen, um Körper und Geist zu testen.

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/469727/Team_Triaction.jpg)

Das Team Triaction wird von der Online-Sensation Anna Victoria geleitet, der weltweit angesagten Bloggerin und Gründerin des "Fit Body Guide". Anna arbeitet dabei zusammen mit der im Vereinigten Königreich ansässigen Fitnesstrainerin und Autorin von "Clean Eating Alice" Alice Liveing; der deutschen Tänzerin und TV-Berühmtheit Isabel Edvardsson, der italienischen olympischen Fechterin Margherita Granbassi und der polnischen Fitness- und Stilikone Anna Skura.

Das Abenteuer beginnt damit, dass Anna Victoria die Herausforderungen für das Team Triaction festlegt, und die Ladies in Sportarten fordert, die sie sich bisher nicht zugetraut haben. Team Triaction wird die Sportherausforderungen - vom Studio bis hin zu Cardio-Sport - in den neuesten Triaction-Stilen der Saison angehen, die damit von den kampfbereiten Konkurrentinnen auf Passform und Bounce Control getestet werden.

Die Kampagne wird die innovative Dynamic LITE-Cardio-Reihe darbieten, wie den wichtigsten Stil dieser Saison, den Hybrid Lite P, einen leicht gepolsterten Spacer-Cup-BH mit 74 % weniger Bounce und dem Extreme Lite N, einem federleichtem BH ohne Bügel und ohne Polsterung für ein natürliches Aussehen und einer Bounce Control von insgesamt 77 %. Zur Serie gehört auch der BH Control Boost F mit Vorderverschluss, der einen einwandfreien Halt für größere Oberweiten bietet und eine Bounce-Control-Bewertung von 73 % aufweist sowie den Control Lite Minimizer Sport-BH mit geformten großen Körbchen und Comfort Wire mit 78 % Bounce Control.

Für die Herausforderungen im Studio wird das Team Triaction Stile wie den Magic Motion MWP testen, einen gefütterten BH mit innovativer sanfter Magic Wire Air-Technologie und dem Magic Motion MWHU Push-up-BH, mit dem die Oberweite extra angehoben wird während gleichzeitig eine Bounce-Control von 65 % erreicht wird. Die Reihe enthält auch Free Motion-BHs, optional ohne Bügel, gepolstert oder mit Bügel erhältlich, die einen überlegenen Komfort, eine natürliche Form und stilvolle Details bieten.

Anna Victoria erklärte vor dem Start: "Ich freue mich über die Möglichkeit, etwas auszuprobieren, was ich noch niemals zuvor getan habe. Durch Triaction by Triumph kann ich mich selbst herausfordern und eine Gruppe an besonderen Ladies auf eine motivierende Reise führen, die uns alle testen wird."

Informationen zu Triaction by Triumph

Triumph will modernen, vielfältigen Frauen perfekt passende BHs für jede Gelegenheit bereitstellen. Triaction by Triumph wurde für Frauen geschaffen, die regelmäßig Sport treiben oder alle, die es einmal ausprobieren wollen. Es ist für alle, die ein aktives Leben führen, sich durch Sport gesund halten und dabei auch sozial aktiv sein wollen: Laufstrecken über Apps teilen, an Kursen teilnehmen und die Freunde dazu ermutigen, ihre Ziele zu erreichen. In diesem sozialen sportlichen Umfeld wollen stilbewusste Frauen großartig aussehen und den richtigen Halt haben. Sie wollen Sportbekleidung auf der Arbeit sowie im und außerhalb des Fitnessstudios tragen, ohne dabei für ein stilvolles Aussehen Kompromisse bei der Funktion oder umgekehrt eingehen zu müssen.

Triaction bietet die ultimative Lösung: BHs in Triumphs bevorzugten Passformen, die stilvoll sind, extra guten Halt bieten, und dabei bequem und leicht sind. Mit einer Passform für jede Größe ist die Kollektion auch von der angesehenen Forschungsgruppe für die Brustgesundheit der University of Portsmouth für Bounce Control zertifiziert.

Triaction by Triumph zeichnet sich auch durch die Faser LYCRA® SPORT aus, die schnell wieder ihre ursprüngliche Form annimmt und eine perfekte Passform und Bewegungsfreiheit aufweist.

Finden Sie den Richtigen, der Sie in Bewegung hält: Entscheiden Sie sich für Triaction.

Rückfragen & Kontakt:

ban.vahabi @ triumph.com



+41562699544