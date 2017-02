Neues Volksblatt: "Deutsch" von Markus EBERT

Ausgabe vom 22. Februar 2017

Linz (OTS) - Die Kulturschickeria hat unlängst gejubelt, weil sich die zur österreichischen Kammersängerin geadelte Operndiva Anna Netrebko auf Deutsch für die Ehrung bedankt hat. Nur zur Erinnerung:

Die gebürtige Russin erfreut sich seit 2006 der österreichischen Staatsbürgerschaft. Aber bei solcher Prominenz darf ein bisschen Nachsicht schon sein, immerhin lebt die Sopranistin nicht ausschließlich in Österreich.

Das unterscheidet sie von jenen, die Österreich als Zufluchtsort gewählt haben. Es ist noch gar nicht so lange her, dass es aus Sicht links-grüner Multik-Kulti-Zirkel mehr als verpönt war, das Beherrschen der deutschen Sprache als oberstes Integrationserfordernis zu fordern. Mittlerweile hat sich zwar die Sicht der Dinge etwas geändert, wenngleich man etwa beim Thema „Deutschpflicht in den Schulen“ noch immer auf der Bremse steht. Dass freilich diesbezüglich wenig Nachsicht angebracht ist, zeigt die Statistik: In Wien hat die Hälfte der Schüler eine andere Umgangssprache als Deutsch, im Österreich-Schnitt sind es knapp 24 Prozent — Tendenz steigend. Sprachkenntnisse sind als Schlüssel zum Arbeitsmarkt und damit zur wirtschaftlichen Integration unumgänglich, wobei die Statistik auch hier Interessantes ausweist: Dass nämlich in Berufsschulen nur 15 Prozent der Schüler nicht Deutsch als Umgangssprache haben, zeigt, dass junge Migranten in der Lehre noch nicht sehr angekommen sind.

Rückfragen & Kontakt:

Neues Volksblatt, Chefredaktion

0732/7606 DW 782

politik @ volksblatt.at

http://www.volksblatt.at