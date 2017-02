Kärntner Verfassungsreform: Erjavec und Kaiser rufen nach Treffen in Laibach in gemeinsamer Erklärung zur Fortsetzung des Dialogs auf.

Erwähnung der slowenischen Volksgruppe in der Verfassung bedeute historischen Schritt. Einzelne Formulierungen sollen im parlamentarischen Prozess präzisiert werden.

Klagenfurt (OTS/LPD) - In der Diskussion um die von der Kärntner Zukunftskoalition gemeinsam beabsichtigten Reform der Kärntner Landesverfassung trafen Sloweniens Außenminister Karl Erjavec und Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser heute, Dienstag, am frühen Abend in Laibach zum Meinungsaustausch bezüglich offener Fragen zusammen.



Beide Gesprächspartner waren sich einig, dass in der Amtszeit der Kärntner Zukunftskoalition unter Führung von Landeshauptmann Peter Kaiser durch regelmäßigen Dialog mit den Vertretern der slowenischen Volksgruppe, wichtige Fortschritte zur Verbesserung ihrer Position in Kärnten sowie eine spürbare Stärkung des gegenseitigen Respekts, der Toleranz und Akzeptanz erreicht wurden. Zur Stärkung der Beziehungen und des gegenseitigen Vertrauens trage auch die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Rahmen des gemeinsamen Komitees Kärnten-Slowenien bei.



Beide, Außenminister Erjavec und Landeshauptmann Kaiser, unterstützen die Bemühungen zur Anerkennung der kulturellen und sprachlichen Vielfalt, die aus der historischen Anwesenheit der Slowenen in Kärnten hervorgeht. Daher bedeute die ausdrückliche und außer Streit stehende erstmalige Erwähnung der slowenischen Volksgruppe in der Kärntner Landesverfassung auch einen historischen Schritt im Zusammenleben zwischen slowenisch- und deutschsprachigen Kärntnerinnen und Kärntnern. Umso wichtiger sei es, dass diese erstmalige Verankerung der slowenischen Volksgruppe im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit bleibe.



Beide Gesprächspartner äußerten ihr Verständnis für die Besorgnis der Vertreter der slowenischen Volksgruppe, die der Meinung sind, dass es durch die Angabe der deutschen Sprache als Landessprache zu einer restriktiven Auslegung der Minderheitsrechte führen könnte. Daher unterstützen beide die Fortsetzung des Dialogs und rufen zu einer verantwortungsbewussten, konstruktiven politischen Debatte auf. Nur so könne eine konstruktive Lösung, die auch die legitimen Erwartungen der slowenischen Volksgruppe wiederspiegelt und gleichzeitig einen politischen Konsens in Kärnten ermöglicht, gefunden werden. Minister Erjavec begrüßte die Feststellung von Landeshauptmann Kaiser, wonach im Rahmen der ausstehenden parlamentarischen Entscheidungs- und Beschlussfindung noch nach einer präziseren Formulierung gesucht werde.



Minister Erjavec und Landeshauptmann Kaiser betonten, dass jedenfalls alles zu tun sei, um Schaden für Österreich, Kärnten, Slowenien und die Gesamtbevölkerung zu der natürlich auch die slowenische Volksgruppe gehöre, abzuwenden.



Landeshauptmann Kaiser nutzte die Gelegenheit auch, um Außenminister Erjavec auf die Anliegen und Bedürfnisse der deutschsprachigen Volksgruppe in Slowenien aufmerksam zu machen.

Reforma koroške deželne ustave: Minister Erjavec in deželni glavar Kaiser po srečanju v Ljubljani v skupni izjavi pozivata k nadaljevanju dialoga





Ljubljana, 21. februar 2017 - Prva omemba slovenske narodne skupnosti v ustavi pomeni zgodovinski korak. Je pa formulacije o slovenski narodni skupnosti in slovenskem jeziku treba natančneje doreči v okviru parlamentarnega postopka.

V okviru razprave o načrtovani reformi koroške deželne ustave, ki poteka v okviru Koroške koalicije za prihodnost, sta se v torek pozno popoldne v Ljubljani sestala slovenski zunanji minister Karl Erjavec in koroški deželni glavar Peter Kaiser in izmenjala poglede glede odprtih vprašanj.

Sogovornika sta se strinjala, da je bil v času mandata Koroške koalicije za prihodnost pod vodstvom deželnega glavarja Petra Kaiserja s pomočjo stalnega dialoga s predstavniki slovensko narodne skupnosti dosežen pomemben napredek k izboljšanju njihovega položaja na avstrijskem Koroškem, kakor tudi opazna okrepitev obojestranskega spoštovanja, strpnosti in sprejemanja. K okrepitvi odnosov in obojestranskega zaupanja prispeva tudi čezmejno sodelovanje v okviru Skupnega odbora Slovenija – Koroška.

Zunanji minister Erjavec in deželni glavar Kaiser podpirata prizadevanja za priznanje kulturne in jezikovne raznolikosti na avstrijskem Koroškem, ki izhajajo iz zgodovinske prisotnosti Slovencev na tem območju. Prva jasna in nesporna omemba slovenske narodne skupnosti v koroški deželni ustavi je zaradi tega tudi zgodovinski korak k sobivanju med slovensko in nemško govorečimi prebivalkami in prebivalci avstrijske Koroške. Pomembno je, da prvo omembo slovenske narodne skupnosti ohranimo v središču pozornosti.

Sogovornika sta izrazila razumevanje za zaskrbljenost predstavnikov slovenske narodne skupnosti, ki menijo, da bi navedba nemškega jezika kot deželnega jezika v predlogu ustave lahko privedla k restriktivni razlagi manjšinskih pravic. Zaradi tega podpirata nadaljevanje dialoga in pozivata k odgovorni in konstruktivni politični razpravi. Zgolj tako bo mogoče najti konstruktivno rešitev, ki bo odražala legitimna pričakovanja slovenske narodne skupnosti in hkrati omogočila politični konsenz na avstrijskem Koroškem. Minister Erjavec je pozdravil odločenost deželnega glavarja Kaiserja, da bi v okviru prihodnjega postopka parlamentarne razprave in sprejemanja koroške deželne ustave iskali še natančnejšo formulacijo.

Minister Erjavec in deželni glavar Kaiser sta poudarila, da je treba narediti vse, da bi se izognili škodi, ki bi lahko nastala za Avstrijo, avstrijsko Koroško, Slovenijo in celotno prebivalstvo na avstrijskem Koroškem, katerega del je seveda tudi slovenska narodna skupnost.

Deželni glavar Kaiser je priložnost izkoristil tudi za to, da je zunanjega ministra opozoril tudi na želje in potrebe nemško govoreče etnične skupine v Sloveniji.

