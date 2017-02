Hainan Airlines kündigt erste Nonstop-Verbindungen von Los Angeles nach Chengdu und Chongqing in China an

Los Angeles (ots/PRNewswire) - Hainan Airlines kündigte heute zwei neue Nonstop-Verbindungen vom internationalen Flughafen Los Angeles (LAX) nach Chengdu, der Hauptstadt der Provinz Sichuan, und nach Chongqing an. Es werden jeweils zwei Flüge pro Woche durchgeführt. Sichuan ist weltweit für seine köstlichen, scharf gewürzten Speisen und als Heimat des allgemein beliebten Pandas bekannt. Chongqing mit einer Bevölkerung von 30 Millionen Menschen zählt zu den fünf nationalen zentralen Städten Chinas und ist ein etablierter Produktions- und Verkehrsknotenpunkt.

Die neuen Verbindungen erweitern Hainans bestehenden Flugbetrieb zwischen LAX und Changsha, der Anfang 2016 aufgenommen wurde, auf insgesamt drei Strecken zwischen Los Angeles und Kontinentalchina. Die Flüge starten am späten Abend von LAX aus und erreichen China in den Morgenstunden, so dass ein ganzer, voll planbarer Tag zur Verfügung steht.

"Hainan Airlines ist stolz, dass wir unseren preisgekrönten Service und das exklusive Fluggasterlebnis auf zwei neue Zielorte in China ausdehnen können, die gut zur Rolle von LAX als wichtigem Tor nach Asien passen", erklärte Herr Wei HOU, Vice President von Hainan Airlines. "Der nordamerikanische Markt wächst kontinuierlich weiter, und Hainan engagiert sich langfristig für die Region, damit unsere Kunden in China und den USA in den Genuss von Hainans erstklassiger Qualität kommen können".

Tarifinformationen für Economy und Business Class sowie weitere Details zu diesen Strecken werden auf Hainans Website www.hainanairlines.com veröffentlicht. Reservierungen können auf der Website, über das Call Center der Fluggesellschaft unter der Rufnummer 1-888-688-8813 und über Reisebüros vorgenommen werden.

FLUGPLAN AB LAX

16. März: Startdatum für die Verbindung nach Chengdu

HU470 Montag/Donnerstag, Abflugzeit: LAX 00:45 Uhr, Ankunftszeit: CTU 6:35 Uhr (+1 Tag)

HU469 Mittwoch/Sonntag, Abflugzeit: CTU 21:10 Uhr, Ankunftszeit: LAX 20:00 Uhr (am gleichen Tag)

22. März: Startdatum für die Verbindung nach Chongqing

HU468 Mittwoch/Sonntag, Abflugzeit: LAX 00:45 Uhr, Ankunftszeit: CKG 6:30 Uhr (+1 Tag)

HU467 Dienstag/Samstag, Abflugzeit: CKG 21:25 Uhr, Ankunftszeit: LAX 20:00 Uhr (am gleichen Tag)

Informationen zu Hainan Airlines

Hainan Airlines wurde 1993 gegründet und hat sich zu Chinas größter unabhängiger Fluggesellschaft mit einer Flotte von über 200 Flugzeugen entwickelt, zu der Großraumflugzeuge vom Typ Boeing 787 Dreamliner und Airbus A330 Jetliner zählen. Die Fluglinie ist ein Tochterunternehmen der HNA Group, einer der größten Unternehmensgruppen in China, die in den Bereichen Logistik, Tourismus, Hotels, Finanzdienstleistungen und Luftverkehr tätig ist.

Rückfragen & Kontakt:

Yan Shuyi

+86-898-6887-8040

shuy.yan @ hnair.com