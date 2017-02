Künstlerhaus 1050: Das bessere Leben

20 KünstlerInnen, Performances, Filme, Lesungen, Vorträge, Workshops

Wien (OTS) - Am 23. Februar 2017 umd 19 Uhr eröffnet die Ausstellung "Das bessere Leben" mit der Begrüßungsrede "Kunst ist Politik" von Kurt Brazda, Vorstandsmitglied des Künstlerhauses. Zur Ausstellung spricht die Kuratorin Maria Christine Holter. Eröffnet wird die Ausstellung von Susanne Schaefer-Wiery, Bezirksvorsteherin in Margareten. Um 21.30 spielt Mamadou Diabaté mit Yacouba Konaté und Seydou Traoré (Balafon, Ngoni, Djembé, Vocals).

Eröffnung und Konzert sind Teil des Ersten Margaretener Kultur-Wanderstempel (ab 18 Uhr), gefördert durch die Margaretner Kulturkommission.

Das bessere Leben - Ein (leeres) Versprechen? Visionen und Hoffnungen, die Erwartungen von Sicherheit, Wohlstand und Glück, von ökologisch lebenswerten Bedingungen und einer ausgewogenen Work-Life-Balance etc. – all das erhält seine Bedeutung erst im Kontext von Gegensätzlichem: Ausgrenzung, Verfolgung, Krieg, Naturkatastrophen, aber auch No-Future-Mentalität, Unzufriedenheit, Verlustängste. 20 KünstlerInnen untersuchen und präsentieren ihren Standpunkt in dieser Entwicklung.

Kuratorinnen: Margret Kohler-Heilingsetzer (Idee), Maria Christine Holter und Claudia-Maria Luenig.

In Kooperation mit der efak (Förderverein Europäische Frauenakademie der Künste und Wissenschaften Berlin-Brandenburg).

Das reichhaltige Rahmenprogramm – Kuratorinnenführungen/Artist Talks, FUNKENFLUG 5-7, LebensCafé DIAMANT, Programm-Special im Filmcasino, Margareten-Spaziergänge, Kinderprogramm ... finden Sie unter www.k-haus.at.

KünstlerInnen der Ausstellung: ARGE einwandaufbruch: Heide Aufgewekt / Josef Danner / Georg Lebzelter, Gudrun Fischer-Bomert, Ingrid Gaier, Bengü Karaduman, Margret Kohler-Heilingsetzer, Wojtek Krzywobłocki, Ina Loitzl, Claudia-Maria Luenig, Thaer Maarouf, Peter Moosgaard, Angela Mrositzki, Gertraude Pohl, Agnes Prammer, Tanja Prušnik, Tina Schwichtenberg, Michael Wegerer, Christel Wollmann-Fiedler und Birgit Zinner.

Zur Ausstellung erscheint ein Katalog (dt./engl.) mit einem Vorwort der Kuratorinnen, Texten von Sibylle Hamann und Thomas Edlinger, sowie Text- und Bildbeiträgen zu den ausgestellten Werken.

Das bessere Leben

24. Februar bis 20. Mai 2017

Künstlerhaus 1050

Stolberggasse 26

1050 Wien

FUNKENFLUG 5 - Die Altmann'sche Textilfabrik – eine Spurensuche



FABRIC – sound/visual/performance (ca. 20min)

Karlheinz Essl jun.: realtime sound performance

Simon Essl: realtime visual performance

danach:



Gespräch

Gabriele Anderl (Historikerin, „Das Jüdische Margareten“)

Karlheinz Essl jun. (Komponist, Performer)

Doron Rabinovici (Autor, Historiker)

Moderation: Rosemarie Burgstaller (Historikerin, Schwerpunkt Visual

History, Nationalsozialismus)



Kuratorin: Marie Christine Holter



Datum: 2.3.2017, 19:30 - 23:00 Uhr



Ort:

Künstlerhaus 1050

Stolberggasse 26, 1050 Wien



Url: http://www.k-haus.at/



Artist Talk - Birgit Zinner und Michael Wegerer



Kuratorinnenführung / Artist Talk

Kuratorin Maria Christine Holter mit Birgit Zinner und Michael

Wegerer



Datum: 2.3.2017, 18:00 - 19:00 Uhr



Ort:

Stolberggasse 26, 1050 Wien



Url: http://www.k-haus.at/



Rückfragen & Kontakt:

Mag. Nadine Wille MAS

Presse und Ausstellungsorganisation

Künstlerhaus

+43 1 587 96 63 21

wille @ k-haus.at

www.k-haus.at