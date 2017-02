Mitterlehner zeichnet Persönlichkeiten der heimischen Wirtschaft für ihre Verdienste aus

Wirtschaftsminister: Zeichen der Anerkennung und des Dankes

Wien (OTS/BMWFW) - Vizekanzler und Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner überreichte am Dienstag im Rahmen eines Festaktes im Wirtschaftsministerium Ehrenzeichen und staatliche Auszeichnungen an Persönlichkeiten der heimischen Wirtschaft. Die Geehrten erfahren dadurch eine offizielle Anerkennung Ihrer Leistungen durch die Republik Österreich.

Im Detail erhielten:

Das Große Goldene Ehrenzeichen

• Friedhelm DOLD, ehem. Generaldirektor und persönlich haftender Gesellschafter der Hofer KG in Sattledt

Das Große Silberne Ehrenzeichen

• Diplom-Ökonom Károly PATAKI, MBA, ehem. Vorstandsvorsitzender der Trenkwalder International AG in Wien

Das Große Ehrenzeichen

• Kommerzialrat Hans ROTH, Aufsichtsratsvorsitzender der Saubermacher Dienstleistungs AG, Präsident des Verbandes Österreichischer Entsorgungsbetriebe

Das Goldene Ehrenzeichen

• Dr. Reinhard HOHLBRUGGER, ehem. Obmann-Stellvertreter des Fachverbandes der Nichteisen Metallindustrie der Wirtschaftskammer Österreich

• Kommerzialrat Viktor WAGNER, Geschäftsführender Gesellschafter der REIWAG Facility Services GmbH

Das Silberne Verdienstzeichen

• Marianne KIESEL, Geschäftsführende Gesellschafterin des Physikalischen Instituts Leopoldau GmbH in Wien

Den Berufstitel Baurat h.c.

• Dipl.-Ing. Franz EHRLICH, Baumeister und Zivilingenieur für Bauwesen in Wien

• Dipl.-Ing. Harald HIRNSCHALL Geschäftsführender Gesellschafter der DI Hirnschall GmbH in Maria Enzersdorf und der UGT Umwelt- und Geotechnik GmbH in Neusiedl am See sowie Prokurist der Gebrüder Haider Bauunternehmung GmbH in Großraming

Den Berufstitel Technischer Rat

• Ing. Wolfgang KAIM, Geschäftsführender Gesellschafter der Josef Kaim Bau- und Sprengunternehmung GmbH in Wien

