VIRUS zu Jarolim: SP-Justizsprecher ist als Asfinag-Rechtsanwalt befangen

Wien (OTS) - "Unvereinbare Klientelpolitik" des SP Justizsprechers und Rechtsanwalts kritisiert der Sprecher der Umweltorganisation VIRUS, Wolfgang Rehm: "Jarolim erhebt Befangenheitsvorwürfe gegen das Bundesverwaltungsgericht und ist doch selbst befangen, weil seine Anwaltskanzlei staatsnahe Betriebe wie Asfinag und ÖBB in UVP-Verfahren vertritt, und daher im Sinne seiner Klienten ein berufliches Interesse an unkritischen, mundtoten und linientreuen Verwaltungsrichtern angenommen werden kann"

Wie die Umweltorganisation betont, wurde dieser erneute "Flughafen-Angriff" auf das Bundesverwaltungsgericht in einen Artikel zum Demonstrationsrecht der Tageszeitung "Die Presse" verpackt. "Jarolims Doppelfunktion, die diesen Vorstoß in weniger glanzvolles Licht getaucht hätte, blieb dabei unerwähnt," so Rehm. Es sei auch bezeichnend, dass im einstigen Umweltmusterland Österreich als Grund eines Vorwurfs die Passage "im Umweltschutz aktiv" herhalten müsse, dabei würde diese bewusst nebulose Formulierung keinen anderen Hintergrund haben, als dass RichterInnen am Bundesverwaltungsgericht in ihrer früheren Laufbahn im Umweltministerium tätig waren. "Jedem unbefangenen Beobachter müsse einleuchten, dass derartige Vorerfahrungen nichts Negatives sein können, und es im Gegenteil sogar sinnvoll sei, wenn Richterinnen und Richter, die Umweltverfahren zu bearbeiten hätten, im anlagenbezogenen Umweltschutz sowie im Umwelt- und Wasserrecht nicht völlig unbedarft seien. "Die Biographien sind bei der Bestellung selbstverständlich bekannt, Jarolims Ruf nach Disziplinargerichten ist daher eine ebenso unangebrachte wie absurde Entgleisung, die entschieden zurückzuweisen ist," kritisiert Rehm abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Wolfgang Rehm, 0699/12419913, virus.umweltbureau @ wuk.at