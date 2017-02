SP-Reindl ad FP-Kops: Bewusste Irreführung oder einfach keine Ahnung?

Dusika-Stadion ist nicht "Sport & Fun"-Halle

Wien (OTS/SPW-K) - „Das Ferry-Dusika-Hallenstadion ist eine der größten Leichtathletik- und Radhallen Österreichs. Und nein, hier geht es nicht um das Stadion“, so Thomas Reindl, Sportsprecher der SPÖ Wien, zu der „Analyse“ von FP-Gemeinderat Kops. Daneben gibt es die 'Sport & Fun'-Halle, die Jugendlichen und HobbysportlerInnen zur Verfügung steht. „Vielleicht weiß Herr Kops das nicht, aber es handelt sich dabei um zwei verschiedene Hallen“, so Reindl.

Kops redet in seiner Aussendung weiters von einer Sitzung, die „am Montag“ stattfinden soll. „Welche Sitzung Herr Kops damit meint, weiß ich nicht. Die Instandsetzung der ‚Sport & Fun’-Halle wurde im Ausschuss am Montag letzter Woche beschlossen“, sagt Reindl. So haben sich am 13.02.2017 alle Fraktionen – auch die FPÖ – darauf geeinigt, die Mittel von 336.000 Euro für Instandsetzungsmaßnahmen der Halle zu investieren.



„Man kann sich schon Mühe geben, alles Elend Flüchtlingen in die Schuhe zu schieben. Aber klar ist: Die Halle musste ohnehin renoviert werden. Viele Basketballer, Landhockeyspieler und Fußballer werden sich über die neue Halle freuen. Die 336.000 Euro sind hier gut investiert“, schließt Reindl.

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Rathausklub

(01) 4000-81 922

www.rathausklub.spoe.at