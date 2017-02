Neu bei RTL II: "Die Kochprofis - Einsatz für dich"

Kochprofis retten private Feste und Events

Frank Oehler und Nils Egtermeyer organisieren eine Silberhochzeit

Sendetermin: Donnerstag, 23. Februar 2017, um 20:15 Uhr bei RTL II

Eine ganz neue Herausforderung wartet auf die Kochprofis Frank Oehler und Nils Egtermeyer. In "Die Kochprofis - Einsatz für dich" kämpfen die Spitzenköche zum allerersten Mal nicht für die Zukunft eines gastronomischen Betriebs, sondern müssen dafür Sorge tragen, dass die Feierlichkeiten rund um die Silberhochzeit von Sascha (43) und Tanja (42) nicht den Bach runtergehen. Werden die beiden es schaffen, ein unvergessliches Fest für das Ehepaar zu organisieren?

Die Silberhochzeit von Sascha (43) und Tanja (42) steht kurz bevor -und droht, im Chaos zu enden. Sascha plant die Feierlichkeiten ganz gediegen beim Chinesen um die Ecke zu begehen. Die Vorstellung, ihr 25-jähriges Eheglück bei Frühlingsrollen und Schweinefleisch süß-sauer zu feiern, löst bei Ehefrau Tanja Panikattacken aus. Was sollen ihre Gäste nur denken? Wo sind der kulinarische Anspruch und das angemessene Ambiente?

So kurz vor dem großen Tag steht also weder die Location, noch das Menü und auch das passende Outfit sowie das Styling fehlen noch. Dazu kommt, dass der geplante Entertainer kurzfristig absagen will.

Sascha ist mit der Situation komplett überfordert. Der einzige Ausweg: Die Kochprofis müssen helfen! Können Frank Oehler und Nils Egtermeyer innerhalb von nur drei Tagen das Unmöglich möglich machen und dem Paar eine schöne Silberhochzeit bescheren?

"Die Kochprofis - Einsatz für dich" wird von Janus TV GmbH produziert. "Die Kochprofis - Einsatz für dich", Donnerstag, 23. Februar 2017 um 20: 15 Uhr bei RTL II

Über "Die Kochprofis - Einsatz für dich":

In "Die Kochprofis - Einsatz für dich" retten die Spitzenköche Frank Oehler, Andi Schweiger und Nils Egtermeyer keine Restaurants, sondern kümmern sich um private Feierlichkeiten der Zuschauer. Ob Silberhochzeit, Geburtstagsfeier oder Taufe - die RTL II-Kochprofis stehen zusammen mit Eventexperten überforderten Gastgebern zur Seite und sorgen für ein unvergessliches Erlebnis.

