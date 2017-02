Schultes: Deregulierung nicht ohne Grundsatz "Beraten statt Strafen"

Landwirtschaftskammer verlangt Ergänzung zum Deregulierungs-Grundsätzegesetz

Wien (OTS) - "Das nun vorliegende Deregulierungs-Grundsätzegesetz wird von der LK Österreich begrüßt, jedoch fehlt mit dem Grundsatz 'Beraten statt Strafen' ein ganz wesentliches Element. Dieses gehört unbedingt in dieses Gesetzeswerk aufgenommen." Dies stellte heute LK Österreich-Präsident Hermann Schultes zum geplanten Gesetz fest.

"Auch die von der Regierung eingerichtete Aufgaben- und Deregulierungskommission hat in ihrem Endbericht 2015 den Ansatz 'Beraten statt Strafen' fixiert, um Bürger und Unternehmer von unnötigem bürokratischen Aufwand und teils drakonischen Strafen zu entlasten. So zeigt sich derzeit beispielsweise im Lebensmittelbereich, sowohl bei bäuerlichen als auch in kleinen Gewerbebetrieben, dass schon geringste Fehler unverhältnismäßig teure Strafen nach sich ziehen können. Daher verlangen wir von der Bundesregierung, die Vorgangsweise 'Beraten statt Strafen' im neuen Deregulierungspaket zu implementieren", so Schultes. Er kritisierte zudem, dass beim vorliegenden Gesetz ein Begutachtungsverfahren, welches üblicherweise vor der Einbringung von Regierungsvorlagen erfolgt, nicht stattgefunden hat.

Entschlacken ist positiv

Im Zuge des überarbeiteten Koalitionsabkommens wird nun erstmals nach 2001 im Ministerrat ein neues Deregulierungs-Grundsätzegesetz eingebracht. "Die LK Ö begrüßt grundsätzlich die Initiative der Bundesregierung, das gesetzliche Rahmenwerk zu entschlacken. Besonders positiv sehen wir die vorgeschlagene Prüfung, ob im jeweiligen Fall überhaupt eine neue gesetzliche Regelung erforderlich ist. Auch das Prinzip 'one in, one out' und das Verbot des 'golden plating', also des Übererfüllens von EU-Rechtsvorschriften, zeigen in die richtige Richtung", führte Schultes aus. (Schluss)





