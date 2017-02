AVISO: Hofburgkapelle - "Aschermittwoch der Künstlerinnen und Künstler"

Wien (OTS) - Wie bereits in den vergangenen Jahren findet der diesjährige „Aschermittwoch der Künstlerinnen und Künstler“ am 1. März, 17 Uhr, in der Hofburgkapelle statt. Thema ist diesmal „Divinia commedia“ (Dante Alighieri). Die traditionelle Liturgie mit Rektor Pucher wird zum Ausgangspunkt für eine "Semitheatrale Installation", ein kunstvolles Zusammenspiel verschiedener Medien (Hans Hoffer).

Mitwirkende sind die Pianistin Elisabeth Leonskaja, die Burgschauspieler Joachim Bißmeier und Markus Meyer, Seminaristen des Wiener Max Reinhardt Seminars, Mitglieder der Wiener Philharmoniker, Wiener Sängerknaben und Hoforganist Wolfgang Kogert. Auf dem Programm stehen Texte von Dante, Pascal, Hundegger, Peter Weiß, Bob Dylan und Obdachlosen sowie Musik des Barock, Liszt, Reger, Britten und zeitgenössische Kompositionen von Michael Mautner.

Erbeten werden Spenden von mindestens EURO 30. Der Reinertrag der Veranstaltung, zu der sich alle Mitwirkenden unentgeltlich zur Verfügung stellen, geht an die St. Anna Kinderkrebsforschung.

