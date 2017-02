Rückeingliederung der LIG – LR Gerhard Köfer: „Unsere Forderungen waren wieder einmal richtig“

Klagenfurt (OTS) - Als „grundsätzlich positiv“ bezeichnet Team Kärnten-Landesrat Gerhard Köfer, dass in das Thema Rückeingliederung der Landesimmobiliengesellschaft in die Landesverwaltung endlich Bewegung zu kommen scheint: „Wir haben bereits im Jahr 2013 auf diese sinnvolle Maßnahme gedrängt und in den vergangenen Jahren die Umsetzung bei der Koalition eingemahnt. Trotz zahlreicher Bekenntnisse von SPÖ, ÖVP und Grünen in die richtige Richtung lässt die Finalisierung dieses Vorhabens bis heute auf sich warten.“ Köfer führt dazu weiter aus, dass auch der Landesrechnungshof die Eingliederungsforderung des Team Kärnten mitträgt: „Alleine die finanzielle Entwicklung und Gebarung der LIG bestätigt eindrucksvoll, wie notwendig die Rückführung ist.“ Er, Köfer, tritt zudem dafür ein, dass die Hochbauagenden der LIG in die Fachabteilung für Straßen- und Brückenbau überführt werden.

Nach der Trennung von den beiden Geschäftsführern der LIG sieht Köfer mögliche Stolpersteine und Hürden auf dem Weg zur Rückeingliederung aus dem Weg geräumt: „Jetzt gilt es, die Neuordnung der Landesimmobilien in einem transparenten und dialogorientierten Prozess rasch ins Ziel zu bringen.“ Laut Köfer ist LHStv. Schaunig in der Pflicht, alle Regierungsparteien in diesen „Strukturwandel“ einzubeziehen und Köfer hofft auf dementsprechende Gespräche und Verhandlungen auf Augenhöhe. Laut Köfer sollte das Vorhaben bis Jahresende finalisiert werden.

Rückfragen & Kontakt:

Team Kärnten

Thomas FIAN

Pressesprecher

0650/8650564

thomas.fian @ team-kaernten.at