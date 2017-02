Grüne küren „Akademie im ländlichen Raum“ der Dr. Erwin Pröll Privatstiftung zum NÖ Schildbürgerstreich des Monats

Landessprecherin Helga Krismer: „Aufklärung bleibt auf meiner To-do-Liste!“

Bis heute gibt es keinerlei Hinweise, dass eine solche Akademie geplant war oder wird. Existiert dafür ein Förderantrag? Keine Antworten auf diese und andere Fragen in Zusammenhang mit der Dr. Erwin Pröll Privatstiftung. Es gibt lediglich ein geschlossenes Auftreten aller MitwisserInnen in der Landesregierung – sie bilden die Mauer des Schweigens Helga Krismer

St. Pölten (OTS) - „Im Jahr 2008 hat die NÖ Landesregierung mit ÖVP, SPÖ und FPÖ den Grundstein gelegt. 2049 wird es dann so weit sein: mit mehr als 6 Millionen Euro Steuergeld wird die Akademie im ländlichen Raum von der Dr. Erwin Pröll Privatstiftung eröffnen. Der ehemalige Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll hat die Vorratsbeschlüsse in der Landesregierung geleitet - mit freundlicher Unterstützung der ÖVP, SPÖ, FPÖ und den Ex-Stronachs. 150.000 Euro wurden jährlich auf die hohe Kante gelegt, damit diese Akademie möglich wird.“

Auf einem Grundstück in der Nähe des Landhausschiff hat sich Helga Krismer, Landessprecherin der Grünen, heute erlaubt, auf sarkastische Art und Weise die angeblich geplante Akademie im ländlichen Raum zu persiflieren - „um das Milieu Niederösterreich deutlich zu machen“.

„ Bis heute gibt es keinerlei Hinweise, dass eine solche Akademie geplant war oder wird. Existiert dafür ein Förderantrag? Keine Antworten auf diese und andere Fragen in Zusammenhang mit der Dr. Erwin Pröll Privatstiftung. Es gibt lediglich ein geschlossenes Auftreten aller MitwisserInnen in der Landesregierung – sie bilden die Mauer des Schweigens “, so Helga Krismer bestimmt.

Die Grüne prophezeit: „Am Ende wird jedem klar sein: Die Dr. Erwin Pröll Privatstiftung mitsamt der Akademie im ländlichen Raum war nichts als ein großer Schildbürgerstreich. Deswegen bleibt Aufklärung der causa Dr. Erwin Pröll Privatstiftung für mich ganz oben auf meiner To-do-Liste“, so Helga Krismer abschließend.

