Mitterlehner: Zwei Milliarden Euro für heimische Wirtschaft zur Schaffung von Arbeitsplätzen

Beschäftigungsbonus für Unternehmen halbiert Lohnnebenkosten, bringt neue Jobs und kurbelt Konjunktur an - Einbindung von Jobwechslern und 120.000 Absolventen in Österreich gesichert

Wien (OTS) - "Der Beschäftigungsbonus ist ein Eckpfeiler unseres Regierungsprogramms. Damit schaffen wir neue Jobs, senken die Arbeitslosigkeit und kurbeln die Konjunktur an. Dadurch wollen wir die Arbeitslosigkeit reduzieren und die Betriebe noch stärker dazu motivieren, zusätzliche Mitarbeiter einzustellen", sagt ÖVP-Bundesparteiobmann und Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner zum Beschäftigungsbonus, der heute im Ministerrat beschlossen wurde. "Wir setzen bei den Betrieben und deren Investitionstätigkeit an und verbinden das mit zusätzlicher Beschäftigung. Indem wir die Lohnnebenkosten für neu eingestellte Mitarbeiter halbieren, unterstützen wir unsere Betriebe bei der Schaffung von Arbeitsplätzen", so Mitterlehner zum ab 1. Juli geltenden Beschluss.

Die ÖVP hat in den Verhandlungen insbesondere erreicht, dass der Bonus entgegen den ursprünglichen SPÖ-Vorschlägen nicht nur Arbeitslose erfasst, von denen 30 Prozent Ausländer sind, sondern auch alle heimischen Jobwechsler sowie die Absolventen einer Lehre, einer Schule und von Universitäten. "Gut, dass wir diese Einigung erreicht haben. Damit sind jetzt auch über 120.000 junge Uni-Absolventen, Maturanten und Lehrlinge vom Bonus erfasst. Davon können sie gerade beim Berufseinstieg profitieren, weil ihre Anstellung für Betriebe noch attraktiver wird", freut sich Mitterlehner. Neu ist auch, dass der Bonus gezielt den künftigen Fachkräftebedarf der heimischen Wirtschaft unterstützt, weil auch Beschäftigungsverhältnisse mit Rot-Weiß-Rot-Karte berücksichtigt sind.

"Unsere Maßnahme fördert die heimische Wirtschaft mit zwei Milliarden Euro, damit neue Arbeitsplätze entstehen", so Mitterlehner. Durch den Beschäftigungsbonus entstehen bis zu 160.000 Jobs. Die vom Wirtschaftsministerium via Förderbanken abgewickelte Förderung startet mit Juli 2017. "Die gesamte Wirtschaft, Gründer, Klein- und Mittelbetriebe und Leitbetriebe, kann davon profitieren. Das ist ein wichtiger Erfolg", so Mitterlehner. Zusätzlich wird der Bonus auf Initiative Mitterlehners auch für dringend benötigte Schlüsselkräfte mit Rot-Weiß-Rot-Karte gelten.

