Lebensmittelpreise - Stonach/Steinbichler: Wir müssen die Regionalität wieder viel mehr in den Mittelpunkt stellen!

Ernährungssouveränität nicht mehr gesichert: Lebensmittelnotfall- und Krisenpläne aktualisieren

Wien (OTS) - „Wie lässt sich der Widerspruch erklären, dass, obwohl der Preis für Butter im letzten Jahr um fast 11 Prozent gestiegen ist, diese derzeit von einem heimischen Diskonter zum Aktionspreis um 44 Prozent billiger als der derzeitige Marktpreis verschleudert wird?“, fragt Team Stronach Agrar- und Konsumentenschutzsprecher Leo Steinbichler angesichts des aktuellen Lebensmittelpreisindex der Statistik Austria. Und weiter: „Dieses Doppelspiel zeigt einmal mehr, wie abhängig wir als Konsumenten von den Machtspielen der industriellen Nahrungsmittelfirmen und der Handelsketten sind. Auch der aktuelle "Konzernatlas 2017" bestätigt, dass mit zunehmender Konzentration der Lebensmittelproduktion durch die Großkonzerne auch der Welthunger massiv ansteigt. Wir müssen die Regionalität wieder viel mehr in den Mittelpunkt stellen!“, so Steinbichler.



Am Beispiel Deutschland könne man derzeit sehen, wohin eine derart verfehlte Agrarpolitik führen kann, mahnt der Team Stronach Mandatar. Nach einem Lieferengpass aus Südeuropa verhängten dort kürzlich mehrere Supermarktketten einen Verkaufsstopp für einige Gemüsesorten. „Auch Österreich ist in dieser Hinsicht bei weitem kein Land der Seligen mehr. Wir müssen uns vor Augen halten, dass nur mehr 35 Prozent unserer Staatsfläche zur Lebensmittelproduktion zur Verfügung stehen. Unsere Ernährungssouveränität ist längst nicht mehr gesichert!“, warnt Steinbichler und fordert eine Aktualisierung der Lebensmittelnotfall- und Krisenpläne. Oftmals befinde sich der oft zitierte Überschuss an Naturprodukten nur in den Containern der Schiffe und Kühlsattel-Lkw auf den Autobahnen; es sei wichtig, sich nachhaltig für den Erhalt unseres Bauernstandes und unserer Wiesen und Ackerflächen einzusetzen, so Steinbichler: „Damit erhalten wir nicht nur unsere Kulturlandschaft und die heimische Wirtschaft und tausende regionale Arbeitsplätze, sondern schützen auch unser Klima und unsere Umwelt und besonders die Gesundheit!“

Rückfragen & Kontakt:

Team Stronach Parlamentsklub

++43 1 401 10/8080

parlamentsklub @ teamstronach.at