FP-Kops: Nach Flüchtlingen muss Dusika-Stadion generalsaniert werden

Nächsten Montag wird die Renovierung der Sport & Fun Halle Dusika behandelt

Wien (OTS) - Am Montag sollen im Ausschuss Kultur Wissenschaft und Sport 336.000 Euro für Instandsetzungsmaßnahmen in der Sport & Fun Halle Dusika genehmigt werden. „Es war von Grund auf eine falsche Entscheidung, eine Sporthalle mit Flüchtlinge zu belegen, da es in Wien ohnehin schon viel zu wenige Trainingsmöglichkeiten für Spitzensportler sowie Breitensportler gibt“, analysiert der Wiener FPÖ Gemeinderat LAbg. Dietrich Kops.



In der Halle wurde vor der Flüchtlingsunterbringung Inlinehockey, Basketball, Fußball, Tischtennis, Badminton und Beachvolleyball gespielt, es gab ein Fitnesscenter, eine Laufbahn, eine Anlage für Hammerwerfer und an den Vormittagen wurde sie von Volksschulen aus der Umgebung genutzt.

Jährlich wurden 60.000 Besucher verzeichnet, das ergibt mehr als tausend Hobbysportler im Wochenschnitt. Die Halle war zuletzt allerdings über ein Jahr mit Flüchtlingen belegt und somit für die Wienerinnen und Wiener nicht benutzbar – jetzt ist eine Generalsanierung notwendig.

Kops dazu: „Der Skandal dabei ist, dass neben den hohen Reinigungs- und Bewachungskosten, sie beliefen sich auf rund 400.000 Euro, nun wieder der Steuerzahler, dem die Halle für über ein Jahr vorenthalten wurde, zur Kasse gebeten wird. Die FPÖ wird diesen zusätzlichen Ausgaben zähneknirschend zustimmen, damit die Wiener Sportler ihre Dusika-Halle möglichst bald wieder nutzen können.“

