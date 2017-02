IoT-Plattform-Pionier Cumulocity beschleunigt die Einführung von IoT-Lösungen mit Release 8.0

Düsseldorf (ots) - Cumulocity, der weltweit führende unabhängige IoT-Plattform-Provider, vereinfacht mit dem Release 8.0 die Einführung von IoT-Lösungen. Die neuen Funktionen der Cumulocity IoT-Plattform unterstützen IT- und Telekommunikationsdienstleister, Original Equipment Manufacturer (OEMs) und Unternehmen darin, IoT-Projekte schneller und effizienter umzusetzen. Dazu gehören der sichere Remote-Zugriff auf das Human-Machine-Interface zum Management der angebundenen Assets, die neue Device-Simulation, verbesserte Device-Integrationstools, eine neue IoT-Sales-App sowie ein erweitertes Plattform-Management.

Immer mehr Unternehmen und Dienstleister setzen im Zuge der digitalen Transformation auf das Internet der Dinge, um Kosten zu senken, Prozesse zu optimieren und neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Dabei spielt für sie eine wesentliche Rolle, wie schnell IoT-Lösungen in der Praxis einsetzbar sind. Cumulocity vereinfacht die Entwicklung und den Betrieb von IoT-Lösungen, sodass sie besonders effizient und einfach eingesetzt werden können.

Während Cumulocity im Zuge der agilen Entwicklung zweiwöchentlich Updates seiner IoT-Plattform veröffentlicht, bringt das Release 8.0 als achte jährliche Aktualisierung der Plattform signifikante Funktionserweiterungen mit sich. Das neue Release 8.0 umfasst die folgenden Funktionen:

Cumulocity Enterprise Edition - Die neue Lösung für OEMs und Hersteller basiert auf dem am Markt in punkto Sicherheit führenden Konzept für getrennte Datenhaltung. Die Cumulocity Enterprise Edition ist ein umfassendes Whitelabel-Produkt, das in nur wenigen Minuten unter der jeweiligen Marke des Kunden implementiert werden kann. So lassen sich IoT-Plattformen ab jetzt automatisch und ohne langwierige Konfiguration einsetzen. Mit der erweiterten Verwaltung von Benutzerrechten und der Multimandantenfähigkeit der Plattform stehen Endkunden deutlich mehr Self-Service-Funktionen zur Verfügung, als auf dem IoT-Plattform-Markt bisher üblich.

Cloud Remote Access - Weltweit erstmalig können Mitarbeiter des technischen Supports ab sofort via Remote-Zugriff auf das Human-Machine-Interface (HMI) verfügbare Geräte auch ohne komplexe VPN-Verbindungen verfolgen und verwalten. Die Arbeit in der gemeinsamen Benutzeransicht der IoT-Lösung erleichtert die Fehlerbehebung.

Smart REST Editor - Entwickler können die Zuordnung von Cumulocitys offener SmartREST API Schnittstelle mit einem code-freien Drag-and-Drop-Ansatz konfigurieren.

Device-Simulation - Mithilfe des erweiterten Device-Simulators lassen sich Geräte vollständig digital darstellen und schon vor dem vollständigen IoT-Rollout für erste Tests im Rahmen der Echtzeitanalyse nutzen.

LPWAN Broker - Von Grund auf Device- und Netzwerk-agnostisch unterstützt Cumulocity verschiedene Low Power Wide Area Networks (LPWAN), einschließlich SigFox-, LoRa- und NB-IoT-Technologien. Diese ermöglichen es Unternehmen und Dienstleistern, kurzfristig marktgetriebene LPWAN-Ansätze wie z. B. LoRa einzuführen, ohne dass Backend-Anwendungen oder IT-Integrationen eventuell später modifiziert werden müssen, sollte eine andere LPWAN Lösung in einem Projekt eingeführt werden.

Cloud-Sensor-App - Service Provider können ab sofort ihren Kunden per Smartphone-App demonstrieren, wie sich die Cumulocity IoT-Plattform einsetzen und konfigurieren lässt, um einen optimalen Wertbeitrag im Unternehmen zu leisten.

"Cumulocity bietet mit seinem weltweit führenden IoT-Device-Management in Verbindung mit den neuen Funktionen des Release 8.0 eine perfekte Lösung für die sichere, kosteneffiziente und nachhaltige digitale Transformation", erklärt Bernd Groß, Geschäftsführer der Cumulocity GmbH. "Das Cumulocity Release 8.0 mit seiner neuen Enterprise Edition, einem gesicherten Asset-Remote-Zugriff und einer verbesserten Geräteintegration liefert die entscheidenden Funktionen, die für das unkomplizierte IoT-Rollout in Unternehmen erforderlich sind."

Mit dem Release 8.0 unterstreicht Cumulocity seine langjährige Expertise aus zahlreichen IoT-Use Cases in Industrie, Produktion und Logistik, Versicherung und Bankwesen sowie als Whitelabel-Lösung, die unter anderem bei der Deutschen Telekom und Software AG im Einsatz ist. Die Entwicklung von Cumulocity startete bereits 2010 im Silicon Valley, sodass Cumulocity - heute mit Hauptsitz in Düsseldorf - zu den Pionieren in der Entwicklung von IoT Device-Management- und Application-Enablement-Plattformen zählt. Cumulocity ist besonders skalierbar, sicher und einfach dank öffentlich dokumentierter APIs und einem offenen UI Framework einsetzbar.

Mehr Informationen bietet Cumulocity in seinen Webinaren zum Release 8.0 (http://cumulocity.com/release8/) und auf dem Mobile World Congress vom 27. Februar bis 3. März 2017 in Barcelona, Halle 6, Stand B40.

Über Cumulocity

Die Cumulocity GmbH ist der weltweit führende unabhängige IoT-Plattform-Anbieter. Die Cumulocity IoT Platform unterstützt branchenübergreifend über 1.500 kommerzielle Mandanten mit mehr als 250 Kunden. Über die Plattform werden Maschinen, Fahrzeuge, Pumpen, Kompressoren und Geräte jedweder Art miteinander vernetzt und ihre Daten in Echtzeit visualisiert bzw. analysiert. Die Vernetzung ermöglicht kurzfristig Kosteneinsparungen von bis zu 50 Prozent und langfristig die Einführung neuer Geschäftsmodelle.

Cumulocity entstand 2010 unter dem Dach von Nokia Siemens Networks im Silicon Valley. Zwei Jahre später gründete sich die Cumulocity GmbH aus, bezog ihren Hauptsitz in Düsseldorf und bietet seitdem die weltweit umfangreichste IoT Application-Enablement- und Device-Management-Plattform. Sie ist im Einsatz bei global agierenden Marken wie E.ON, Deutsche Telekom, Gardner Denver, Nespresso und PayPal.

75 Mitarbeiter arbeiten heute an der Cumulocity IoT Platform, die beliebig skalierbar, sicher und einfach einsetzbar ist, dank dokumentierter Schnittstellen (APIs) und einem offenen UI Framework. Mit einem starken Netzwerk aus hochspezialisierten Partnern in den Bereichen Devices, Network, Connectivity und Application sowie Systemintegratoren und ISVs kann Cumulocity exakt den individuellen Anforderungen von Unternehmen und Service Providern weltweit entsprechen. Das Angebot erfolgt On-Premise, in der Cloud oder über hybride Modelle.

www.cumulocity.com

