Wiener Bildungsakademie feiert den Friedensvertrag von Kolumbien

27.Februar 2017, 18:00-20:00 Uhr im Wappensaal des Wiener Rathauses

Wien (OTS/SPW) - Die kolumbianische Regierung unter Präsident Santos und die FARC Guerilla haben im Dezember 2016 unter Begleitung Kubas und Norwegens einen Friedensvertrag geschlossen, der vom kolumbianischen Parlament angenommen wurde. Weitere Friedensgespräche mit der Guerillaorganisation ELN unter Beteiligung Ecuadors werden fortgesetzt. In einer Welt, in der kriegerische Auseinandersetzungen einen wesentlichen Platz in Politik und Gesellschaft einnehmen, ist es wohltuend, ein starkes Zeichen für Frieden zu verspüren. Der Friedensprozess in Kolumbien erfordert internationale Aufmerksamkeit und Solidarität, damit dieser zu einem Erfolg für alle KolumbianerInnen wird. Die Wiener Bildungsakademie leisten einen Beitrag dazu und feiert diesen Vertrag am 27. Februar 2016 von 18.00-20.00 Uhr im Wappensaal des Wiener Rathauses und lädt herzlich ein, daran teil zu nehmen.

Mit Redebeiträgen von:

* Renate Brauner – Stadträtin für Finanzen, Wirtschaft und internationale Aktivitäten

* Ernst Woller – Landtagsabgeordneter und Gemeinderat, Wiener Bildungsakademie

* H.E. Jaime Alberto Cabal Sanclemente – Botschafter der Republik Kolumbien

* Herr Gesandter Kristian Ødegaard – Norwegische Botschaft in Österreich

* Juan Antonio Fernandez Palacios, Kubanischer Botschafter in Österreich

* Senol Akkilic, Wiener Bildungsakademie



Musikalisch wird der Abend von den KünstlerInnen Pablo Rojas am Klavier und Fatima El Kosht - Gesang, begleitet.

