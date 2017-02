AVISO - 23.2., 16h: Neue Defi-Säule am Karlsplatz

Wien (OTS) - Defi-Säulen sind Stadtmöbel mit besonderem Mehrwert: Sie beinhalten nicht nur einen lebensrettenden Defibrillator, sondern auch einen Videoscreen mit einfachen Anleitungen zu Erster Hilfe. Und sie sind Tag und Nacht frei zugänglich. Am 23. Februar um 16 Uhr wird am Karlsplatz 14 die 11. Defi-Säule im Wiener Stadtzentrum von Landtagspräsident Harry Kopietz und Gewista-CEO Franz Solta in Betrieb genommen.

Die VertreterInnen der Medien sind herzlich eingeladen!

Bitte merken Sie vor:

Neue Defi-Säule am Karlsplatz

Zeit: Donnerstag, 23.2., 16:00 Uhr

Ort: Karlsplatz 14

1010 Wien

