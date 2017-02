Maßnahmen gegen Feinstaub: BürgerInnen-Anträge am Donnerstag im NÖ Landtag

Grüne/Helga Krismer: „Zeit zu handeln, liebe ÖVP!“

St.Pölten (OTS) - „Die Feinstaubbelastung ist so hoch wie nie“, weiß Helga Krismer, Klubobfrau der Grünen im NÖ Landtag. Sie legte in der heutigen Pressekonferenz die aktuellen Zahlen des Umweltbundesamts vor: „An den Feinstaub-Messstellen in Niederösterreich sind die Grenzwerte heuer bereits öfter überschritten worden als im gesamten Vorjahr“, so die Grüne alarmierend.

Besonders betroffen waren heuer Klosterneuburg, Mannswörth, Stockerau und Tulln – an jeweils 19 Tagen war in diesen Gemeinden zu viel Feinstaub in der Luft. 18 Mal überschritten wurde der Grenzwert in Hainburg und Schwechat, 17 Mal in Wr. Neudorf, St. Pölten, Mödling, Himberg, Gänserndorf und Biedermannsdorf, 16 Mal in Wr. Neustadt. Den Höchstwert 2016 hatte Wr. Neudorf (13 Tage).

Helga Krismer präsentiert neben dem Datenmaterial, aber auch gleich Lösungen: „Im Rahmen unseres Online-Votings ,Jetzt entscheidest Du! Vote Dein Thema in den Landtag‘ haben wir in 10 Runden mittlerweile 10 BürgerInnen-Anträge gesammelt, die konkrete Maßnahmen gegen die Feinstaubbelastung darstellen: Tempolimit 80 bei Wiener Neudorf (gesetzliches Feinstaubsanierungsgebiet!), Einführung des 365€-Jahrestickets für alle Öffis in NÖ, Einführung der flächendeckende Lkw-Maut, Jeder Gemeinde ihren Öffi-Anschluss, Einführung des Energietausenders in NÖ, Öko-Offensive in der Wohnbauförderung, Nein zur S34, Ausbau der Franz-Josefs-Bahn, Dekarbonisierungsstrategie. Diese Anträge werden von den BürgerInnen Niederösterreichs unterstützt. Jetzt ist es an der ÖVP endlich zu handeln und diese Anträge auch zu debattieren. Bisher hat die ÖVP all diese konkreten Vorschläge nicht einmal zur Diskussion zugelassen“, erläutert Helga Krismer.

