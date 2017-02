BRAU UNION ÖSTERREICH 2016: Absatz- und Umsatzplus mit starken Marken und Innovationen

Auszeichnungen für Initiativen im Nachhaltigkeits-Bereich - Erfolgreich in der neuen Kategorie Cider: Portfolio wird ausgebaut - Ausblick: Trends und Innovationen 2017

Das Jahr 2016

Mit starken Marken, erfolgreichen Innovationen und dem Fokus auf Bierkultur konnte sich die Brau Union Österreich auch im Geschäftsjahr 2016 mit viel Engagement am Markt durchsetzen. Das Jahr 2016 war wettermäßig von einem besonders durchwachsenen Sommer geprägt, der nicht ideal war für den Getränkemarkt. In der Gastronomie bestehen noch immer die großen Herausforderungen wie Registrierkassenpflicht, Barrierefreiheit und Allergenverordnung – dazu kamen aber 2016 auch positive Faktoren wie der steigende Tourismus und die Einkommensteuerreform. Im Lebensmittelhandel kam es im Jahr 2016 zu strukturellen Verschiebungen, ausgelöst durch die Insolvenz von Zielpunkt Ende 2015. In Summe konnte die Brau Union Österreich sowohl beim Absatz als auch beim Umsatz zulegen.

Geschäftsergebnisse 2016 auf einen Blick:

- Im Jahr 2016 steigerte die Brau Union Österreich das Absatzvolumen im Bereich Bier im Inland um 0,8% auf 4,665 Mio. HL, + 39 THL gegenüber dem Vorjahr. Auch im Exportgeschäft verzeichnete die Brau Union Österreich im vergangenen Jahr einen deutlichen Zuwachs von 4,6% auf 431 THL, wodurch der Bierabsatz insgesamt um 1,2% über dem Vorjahresniveau liegt. An sonstigen Getränken (Limonaden, Wasser, Fruchtsäfte, Cider und Wein) wurden 467 THL – überwiegend in die Gastronomie – verkauft.

- Die Umsatzerlöse der Brau Union Österreich stiegen im Jahr 2016 insgesamt um 2,5% auf rund 707 Millionen Euro, nach einem Plus von 3,3% im Jahr 2015. Die Mitarbeiteranzahl blieb mit rund 2.300 Personen im Jahresdurchschnitt weitgehend stabil.

- Der wertmäßige Marktanteil der Brau Union Österreich im Segment Bier stieg im Vorjahr im Lebensmittelhandel um ca. 0,2%.

- Regional verankert in ganz Österreich, sorgt die Brau Union Österreich mit fünf Großbrauereien, zwei regionalen Spezialitätenbrauereien und der Spezialitäten-Manufaktur Hofbräu Kaltenhausen sowie mit 32 Vertriebsstandorten und 55 Verkaufspartnern für Wertschöpfung in Österreich. Diese Brauerei- und Vertriebsstruktur ist eine der größten Stärken der Brau Union Österreich.

- Nach wie vor ist die 0,5 Liter Mehrweg-Flasche mit mehr als 48% das wichtigste Gebinde der Brau Union Österreich.

- Im Jahr 2016 ist es mit der Marke Strongbow auch gelungen, Cider als neue Getränkekategorie am österreichischen Getränkemarkt zu positionieren.

- Rund 450 LKW-Fahrer und -Beifahrer sorgten auch 2016 im eigenen Fuhrpark für beste Servicequalität zur Belieferung unserer Kunden.

Der Biermarkt in Österreich

Auch wenn die genauen Daten vom Brauereiverband noch nicht veröffentlicht sind – der heimische Biermarkt wird 2016 weitgehend stabil geblieben sein. Es gelang den österreichischen Brauereien, den Bierkonsum in Österreich weiterhin auf hohem Niveau zu halten.

Einsatz für Bierkultur

Als bedeutendstes heimisches Brauunternehmen hat es sich die Brau Union Österreich zur Aufgabe gemacht, Österreich zum Land mit der besten Bierkultur Europas zu machen. Der Bierkulturbericht der Brau Union Österreich wurde 2016 zum achten Mal veröffentlicht. Die Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage in ganz Österreich zeigen den hohen Stellenwert der Bierkultur und die Vorlieben der Österreicher für ihr Nationalgetränk: Rund sechs von zehn Österreichern konsumieren regelmäßig Bier, für 91 Prozent der Österreicher spielt Bier eine zentrale Rolle für die österreichische Getränkekultur. Das Image wird in einem deutlichen Wandel zum Positiven wahrgenommen: 42 Prozent der Österreicher denken, dass es bei Bier in den letzten Jahren eine deutliche Imageverbesserung gegeben hat.

Die Brau Union Österreich trägt auch mit Vielfalt zur Bierkultur bei:

In unseren fünf Großbrauereien, zwei regionalen Spezialitätenbrauereien und in der Spezialitäten-Manufaktur Hofbräu Kaltenhausen werden über 100 Biersorten gebraut – somit ist für jeden Anlass und für jeden Geschmack das passende Bier dabei. „Der ohnehin schon hohe Stellenwert des Bieres steigt weiter, auch Spezialitäten werden sehr stark nachgefragt – eine Entwicklung, der wir mit passenden Innovationen begegnen. Mit unterschiedlichen Initiativen wollen wir auch in Zukunft versuchen, das Ansehen des ‚Nationalgetränks‘ noch weiter zu erhöhen“, so Generaldirektor Markus Liebl, der österreichische Pro-Kopf-Konsum (inklusive Radler und alkoholfreien Bieren) dürfte auch 2016 (traditionell nach der Tschechischen Republik) weltweit ungefähr gleichauf mit Deutschland an der 2. Stelle liegen.

Auch die Gebindevielfalt mit dem Schwerpunkt auf die 0,5 Liter Mehrweg-Flasche und Keg trägt sicherlich zur Beliebtheit von Bier bei unseren Konsumenten bei.

Das wachsende Interesse an der Bierkultur manifestiert sich auch am großen Interesse und der guten Auslastung der Biersommelier-Kurse in unserer Spezialitäten-Manufaktur im Hofbräu Kaltenhausen. Die Ausbildung in Kaltenhausen erfolgt unter Autorisation und Schirmherrschaft des Verbandes der Brauereien Österreichs. Ziel ist es, die Bierkultur in Österreich generell zu fördern, damit Bier weiterhin das beliebtestes Getränk der Österreicher bleibt. In Kaltenhausen wurden bereits rund 160 Biersommeliers und -sommelières ausgebildet.

Überzeugende Innovationen: Rückblick 2016

Auch 2016 konnte die Brau Union Österreich erneut ihre Innovationsführerschaft in der Kategorie Bier in vielfältiger Weise unter Beweis stellen: Produktseitig wurde im März 2016 das Gösser Kracherl in der Geschmacksrichtung Holunder vorgestellt, außerdem wurden beide Sorten Gösser Kracherl in der innovativen Leichtflasche auf den Markt gebracht.

In der Brauerei Puntigam wurde ein Radler-Duo mit wenig Alkohol und viel Geschmack entwickelt: Mit dem Puntigamer Zwei Radler wurde ein klassischer Radler mit Grapefruit-Geschmack vorgestellt, mit dem Frei Radler eine alkoholfreie Radler-Innovation, die als idealer Begleiter für alle Gelegenheiten eine fruchtige Erfrischung für zwischendurch bietet – ebenfalls mit Grapefruit-Limonade.

Um dem Trend nach Craft Bieren und Spezialitäten Rechnung zu tragen, wurde unter den Marken Gösser und Zipfer im Herbst 2016 je ein Spezialitäten-Konzept vorgestellt: Die Gösser Brauschätze, ein Helles und ein Dunkles Stifts-Zwickl aus der Brauerei Göss, sind aus ausgewählten, heimischen Rohstoffen nach einem ursprünglichen Brauverfahren gebraut und sind in der edlen Mehrweg-Bügelflasche ein besonderer Genuss für Gösser-Liebhaber.

Die Zipfer Meisterwerke belegen einmal mehr die Innovationskraft der Brauerei Zipf: Hier wurden gleich zwei Spezialitäten vorgestellt, die den Anfang einer ganzen Serie bilden sollen: Jährlich im Herbst zur Hopfenernte werden in Zukunft limitierte Spezialitäten präsentiert, die mit einem ausgewählten „Naturhopfen des Jahres“ arbeiten und so mit immer unterschiedlichen Finessen aufwarten. 2016 wurden das Zipfer Meisterwerke Pils und das Zipfer Meisterwerke Pale Ale präsentiert, beide veredelt mit dem Naturhopfen des Jahres 2016 „Calypso“.

In der Brauerei Schwechat wurde 2016 – anlässlich des Jubiläums zu 175 Jahre Lagerbier – ein „Wiener Lager“ in Anlehnung an den weltberühmten historischen Bierstil auf den Markt gebracht: Einer der wichtigsten Meilensteine in der Biergeschichte, die Erfindung des modernen, untergärigen, hellen Lagerbieres, hängt ganz eng mit dem Schwechater Braumeister Anton Dreher zusammen. Das Jubiläum dieser bahnbrechenden Erfindung wurde mit dem „Schwechater Wiener Lager“ gebührend gefeiert.

Zur Biervielfalt in Österreich haben wir 2016 auch mit der Spezialitäten-Manufaktur Hofbräu Kaltenhausen beigetragen. Ab Juni konnten sich Bierliebhaber vom limitierten „Belgisch Wit“ überzeugen. Im Herbst wurde wieder auf die bewährte “Edition Maroni“ gesetzt, die sich vor allem als Begleiter zu Wildgerichten großer Beliebtheit erfreut. Die limitierte Sonderedition „Kaltenhausen Edition Bernardus Tripel“, wurde schließlich im November präsentiert, nach dem ursprünglichen Brauverfahren eines Belgisch Tripel gebraut, mit den charakteristischen Aromen der Belgischen Abbey Hefe und duftig frischen Noten aus der Kellerhopfung mit den Hopfensorten Hüll Melon und Mandarina Bavaria.

Auch im Bereich Verpackung wurden einige Neuigkeiten entwickelt, von einem neuen Erscheinungsbild für die Bierspezialitäten aus Kaltenhausen über die innovative Leichtflasche für das Gösser Kracherl bis hin zu Einführung der 0,4l-Dose für die Cider-Marke Strongbow oder innovativen Flaschenträgern für Spezialitäten. Die Entwicklung eines neuen Markenglases für Gösser fällt ebenso ins Jahr 2016, die Markteinführung wird 2017 stattfinden.

Im Bereich der Produktion wurden wie dargelegt einige Projekte zur Ressourceneffizienz und dem Einsatz von alternativen Energien durchgeführt, wobei die Biertrebervergärungsanlage in Göss und die Forschung in Zusammenhang mit der Geothermie in Zipf besonders hervorzuheben sind.

Unsere Biermarken 2016

Die laut AC Nielsen bedeutendsten drei Marken in Österreich kommen aus dem Hause Brau Union Österreich – das sind Gösser, Puntigamer und Zipfer.

Der Marktanteil unserer Biermarken konnte auch im Jahr 2016 ausgebaut werden (Quelle auch für die folgenden Angaben, wenn nicht anders angegeben: AC Nielsen).

Gösser, das Bier der Österreicher, ist sowohl mengen- als auch wertmäßig die bedeutendste Marke Österreichs: Das zu 100 Prozent aus heimischem Hopfen und Malz aus heimischer Braugerste gebraute Bier erreichte 2016 einen wertmäßigen Marktanteil von rund 16 Prozent.

Trotz eines leichten Rückganges des Radler Segments im Jahr 2016 blieb der Gösser NaturRadler 2016 ganz klar die Nummer 1: der wertmäßige Marktanteil beträgt deutlich mehr als 50%.

Im Segment der alkoholfreien Biere konnte die Marke mit dem Gösser NaturGold auch im vierten Jahr seines Bestehens die wertmäßige Marktführerschaft mit mehr als 28% weiter ausbauen und ist somit die führende Marke im Segment.

Besonders erfreulich entwickelt sich Gösser auch im Ausland: In Italien und in Deutschland wurden 2016 über 90.000 HL Gösser, gebraut in Österreich, verkauft – davon ca. 65 THL in Deutschland, hier war es überwiegend Gösser NaturRadler, und rund 25 THL in Italien. In Russland wurden im vergangenen Jahr 470.000 HL Gösser und in Ungarn mehr als 120.000 HL in Lizenz gebraut! (Datenquelle: Brau Union Export).

Zipfer war auch 2016 die stärkste Marke in der Region West im Portfolio der Brau Union Österreich. Im Lebensmittelhandel konnte sich die Traditionsmarke mengen- und wertmäßig stabil halten mit einem wertmäßigen Marktanteil von fast 11%. Durch die ausschließliche Verwendung von Naturhopfen hat sich insbesondere die Leitsorte Zipfer Urtyp als der „Premiumklassiker“ unter den österreichischen Bieren etabliert. Erfreulich auch die Entwicklung von Zipfer Hell Alkoholfrei, welches auf einen wertmäßigen Anteil von rund 9% im Segment kommt und deutliche Zuwächse im Vergleich zum Vorjahr aufweisen kann und somit bereits an 4. Stelle im alkoholfreien Segment rangiert. Auch im Export, insbesondere nach Italien und nach Deutschland, ist Zipfer gut vertreten.

Puntigamer hingegen ist die mit Abstand stärkste und beliebteste Marke in der Steiermark, im Lebensmittelhandel ist Puntigamer österreichweit mit seinem Märzenbier nach wie vor Marktführer im Bereich der 0,5 Liter Mehrwegflaschen. Die Marke insgesamt bleibt stabil auf hohem Niveau.

Regionale und segmentspezifische Spezialitäten Kaiser ist in der Gastronomie unter den beliebtesten Marken Österreichs zu finden. Die großen Verbreitungsgebiete der Marke liegen in Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg und Tirol.

Schwechater (aus der Braustadt Schwechat vor den Toren von Wien) war und ist die mengenmäßig unangefochtene Nummer eins bei Dosenbier in ganz Österreich. Als besondere Spezialität wird insbesondere in der Gastronomie Schwechater Zwickl angeboten und überdies wurde zum 175-jährigen Jubiläum das Wiener Lager eingeführt, welches aufgrund seines großen Erfolges im Jahr 2017 in einer 0,33l-Flasche national angeboten wird.

Die Marke Wieselburger aus der Brauerei Wieselburg konnte auch 2016 wieder ein deutliches Mengenplus verzeichnen und erreichte im vergangenen Jahr bereits einen Marktanteil von knapp 6%. Bei Bügelverschlussflaschen ist und bleibt Wieselburger klarer Marktführer, verstärkt auch Wieselburger Schwarzbier, welches sich ebenfalls weiter etablieren konnte.

Auch Reininghaus erfreut sich im Lebensmittelhandel in der Steiermark großer Beliebtheit, als besondere Gastronomiespezialität punktet das Reininghaus Jahrgangspils in der gehobenen Gastronomie in ganz Österreich.

Schlossgold konnte im insgesamt im Wachstum befindlichen Segment der alkoholfreien Biere seinen zweiten Platz in der Gunst der Österreicher verteidigen und ist auch in den Nachbarländern Ungarn und Slowenien gut vertreten.

Edelweiss war in Österreich 2016 mit einem wertmäßigen Marktanteil von 30% der klare Marktführer bei Weizenbier. Edelweiss Alkoholfrei ist mit einem Marktanteil von fast 47% weiterhin das Top 1 Produkt im Segment der alkoholfreien Weizenbiere. Edelweiss wird auch in Frankreich und in Russland in Lizenz erzeugt.

Die Marke Schladminger aus der Genossenschaftsbrauerei Schladming im Ennstal konnte 2016 um mehr als 8% (insbesondere beim Bio Bier) zulegen.

Internationale Marken

Auch die internationalen Marken der Brau Union erfreuen sich in Österreich vor allem in der Zielgruppe der jungen Erwachsenen zunehmender Beliebtheit.

Heineken, in Lizenz gebraut in Wieselburg, ist in Österreich die klare Nummer 1 im internationalen Premium Segment und konnte diese Position 2016 sowohl mengen- als auch wertmäßig weiter ausbauen.

Desperados, das Bier mit Tequila-Flavour, entwickelte sich in Österreich mengen- und wertmäßig auf ähnlichem Niveau wie im Vorjahr.

Affligem ist bei Bierkennern das beliebteste Abteibier aus Belgien. Affligem bildet die Speerspitze der Craft Bier-Spezialitäten der Brau Union Österreich.

Die Marke Strongbow ist klarer Marktführer im Segment der Cider.

Sponsoring

Im Sinne unserer langfristigen Sponsoringstrategie haben wir 2016 unsere langjährigen Partnerschaften teilweise noch weiter verstärkt und ausgebaut.

Im Sponsoringbereich wurde bei Zipfer 2016 die Music-Strategie fortgeführt, mit den beiden Festivalhighlights Rock in Vienna und FM4-Frequency-Festival. Ergänzend dazu sind die ganzjährigen Kooperationen mit einigen der wichtigsten Music-Locations des Landes zu erwähnen, z. B. die Wiener Stadthalle, Posthof Linz oder Rockhouse Salzburg. Im regionaleren Sport-Bereich entwickelt sich die Kooperation mit dem LASK Linz, die seit Anfang 2016 besteht, sehr positiv.

Puntigamer hat die äußerst erfolgreiche Sponsoring-Vereinbaring mit dem SK Puntigamer Sturm Graz erneut verlängert und bis zur Saison 2019/2020 fixiert. Ein Highlight im Jahr 2016 war die Aktivierung des Puntigamer Radler-Duos bei Sturm Graz. Weitere Aktivitäten mit Austria Wien, dem RZ Pellets WAC und den Graz 99ers runden das Sponsoring-Bild der Marke stimmig ab.

Ein Höhepunkt der Sponsoring-Vereinbarungen war auch 2016 wieder der Alpine Skiweltcup mit dem Top-Ereignis der Hahnenkammrennen in Kitzbühel, wo wir unser Engagement mit Gösser weitergeführt und sogar verstärkt haben. Erwähnenswert ist hier auch die Zusammenarbeit mit den Testimonials Hans Knauß, Michi Walchhofer, Michi Kirchgasser und Hannes Reichelt. Auch die Wiener Wiesn hat sich zu einem echten Event-Highlight der Marke entwickelt und unsere Partnerschaft der ersten Stunden konnte ebenso für mehrere Jahre fixiert werden.

Heineken ist Partner des größten Music-Festivals des Landes, das sogar weltweit unter den Top 10 Festivals im Bereich „Electronic Dance Music“ gehört: Das Electric Love Festival. Weltweit große Bedeutung hat Heineken in der UEFA Champions League, die auch in Österreich für diverse Aktivitäten genützt wurde. 2016 wurde auch der Grundstein für die Partnerschaft mit der Formel 1 gelegt.

Kaiser setzt seinen Fokus im Sponsoring traditionell auf starke regionale Themen – so z. B. die Black Wings in Oberösterreich oder der FC Wacker Innsbruck in Tirol. Auch regionale Volksmusikveranstaltungen werden von Kaiser unterstützt. Auch beim Oberbank Linz Marathon engagiert sich Kaiser.

2016 konnten im Bereich Sponsoring erste, sehr positive Erfahrungen mit der Kategorie Cider machen: So wurde mit Strongbow bei ausgewählten Veranstaltungen platziert, etwa beim Surf-Worldcup in Podersdorf.

„Unsere Sponsoring-Engagements verschaffen unseren Marken Präsenz in der Öffentlichkeit und kurbeln auch den Absatz an. Das Image der Marken sowie die emotionale Bindung der Konsumenten zu unseren Marken werden durch Sponsoring wesentlich gestärkt“, betont Andreas Stieber, Marketingdirektor Brau Union Österreich.

Investitionen

Auch im Vorjahr verfolgte die Brau Union Österreich eine konsequente Investitionsstrategie. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr fast 72 Millionen Euro investiert – die Summe liegt deutlich über dem Vorjahresniveau (+7,9 Millionen Euro). Besonders im Bereich der Supply-Chain wurden große Projekte realisiert:

Wieselburg: Kombi-Flaschenabfüllanlage und BrewLock-Anlage (innovative Fasstechnologie für 8L Fässer bzw. 20L Fässer)

Zipf: Austausch von zwei Maischgefäßen im Sudhaus, Erneuerung des Silos

Göss: Eine Biogasanlage zur Verarbeitung der Biertreber aus der eigenen Produktion, Dosenabfülllinie, Erweiterungseinheiten (Dosendeckelmagazin, usw.) sowie eine Eventlogistikhalle inkl. Muster-Shop

Puntigam: Einbau neuer Gär-Tanks für Heineken-Produktion, Austausch Sudhaussteuerung

Schwechat: Umkehrosmoseanlage Brauwasser

Weitere Investitionen fallen in die Bereiche Absatz – hier geht es vorwiegend um Kundenbindung, enthalten aber auch Investitionen in Innovationen –, IT und sonstige Verwaltung.

Nachhaltiges Brauen, mehrfach ausgezeichnet: Die Grüne Brauerei Göss

Bier ist mehr als nur ein Getränk – Bier ist ein wichtiger Teil der Lebenskultur. Als größtes Brauereiunternehmen Österreichs ist es für die Brau Union Österreich selbstverständlich, ihrer gesellschaftlichen Verantwortung nachzukommen. Die Schwerpunkte dabei sind Schutz von Wasserressourcen, Energie- und CO2-Reduktion, nachhaltige Beschaffung, verantwortungsvoller Genuss, Gesundheit und Arbeitssicherheit.

Das bedeutendste Projekt im Bereich des Umweltschutzes ist die „Grüne Brauerei Göss“, die das Paradebeispiel für das Nachhaltigkeitsengagement der Brau Union Österreich und sogar ein weltweiter Vorreiter in dem Bereich ist. Die Ende 2015 eröffnete Biertrebervergärungsanlage sorgt im Vollbetrieb dafür, dass Gösser nachhaltig gebraut wird. Für die Grüne Brauerei Göss wurde die Brau Union Österreich im Jahr 2016 auch mit wesentlichen Umweltpreisen ausgezeichnet und wurde z. B. Gesamtsieger Steiermark und Österreich beim Energy Globe. Die Brauerei wurde außerdem auf EU-Ebene mit dem EU Sustainable Energy Award und dem EU Publikumspreis Citizens Choice Award ausgezeichnet.

Von entscheidender Bedeutung für das österreichische Bier sind in diesem Zusammenhang auch die heimischen Rohstoffe: Die Brau Union Österreich wird dabei auch künftig österreichischer Braugerste und österreichischem Hopfen den Vorzug geben. Mehr Informationen zum gesamten Nachhaltigkeits-Engagement der Brau Union Österreich auf http://nachhaltigkeit.brauunion.at

Brau Union Österreich erfolgreich in einer neuen Kategorie: Cider

Die Brau Union Österreich vertreibt Strongbow, die größte Cider-Marke der Welt, seit April 2015 in drei Sorten (Gold Apple, Elder Flower und Red Berries) in Österreich – auch mit dem Ziel, den Cider-Markt zu gestalten und zu beleben. Damit baut die Brau Union Österreich erstmals auch eine neue Kategorie auf: immerhin ist Cider die am schnellsten wachsende Getränkekategorie weltweit, sie wächst doppelt so schnell wie die Bierkategorie und sogar dreimal schneller als die Kategorie Wein. Strongbow war bereits im ersten Jahr der Aufsteiger im österreichischen Getränkemarkt – die Kategorie konnte von 2014 auf 2015 mehr als verdoppelt werden (+119 Prozent, AC Nielsen), auch im Jahr 2 wuchs die Kategorie nochmal um rund 45 Prozent.

Innovationen – was kommt 2017

Auch im Jahr 2017 wird das Angebot der Brau Union Österreich wieder mit erfolgversprechenden Innovationen erweitert: Unter der Marke Zipfer erwartet die Konsumenten ab März etwas völlig Neues, eine bahnbrechende Innovation: HOPS, die erste Hopfenlimonade von Zipfer. Damit bringt Zipfer ein alkoholfreies und natürliches Erfrischungsgetränk aus drei Vierteln extra gehopfter Limonade und einem Viertel alkoholfreiem Zipfer Bier auf den Markt, das mit zitronig-hopfigem Geschmack alle Erwachsenen überzeugen wird, die offen sind für Neues. Das neue HOPS von Zipfer wird im Lebensmittelhandel und der Gastronomie ab Anfang März in der 0,33l-Glasflasche bzw. im 12-er Tray erhältlich sein.

Das Schwechater Wiener Lager, der historische Bierstil, der im Vorjahr anlässlich des 175-Jahr-Jubiläums neu aufgelegt wurde, wird ab März 2017 auch in der 0,33-Liter Kleinflasche erhältlich sein. „Es freut uns, dass das Bier, das an einen der wichtigsten Meilenstein der Biergeschichte aus Schwechat erinnert, nämlich die Erfindung des modernen, untergärigen, hellen Lagerbiers, auch heute noch so gut bei den Österreichern ankommt“, sagt Markus Liebl.

Auch bei Desperados, unserem „Tequila flavoured Beer“, wird es 2017 Neuigkeiten geben: Mit Desperados Mojito – das Desperados Verde ersetzen wird – kommt ab April eine neue Sorte in Gastronomie und Lebensmittelhandel, die zusätzlich zum Tequila-Geschmack mit Limette und Minze an die Karibik erinnert und somit den Konsumenten Abwechslung bietet.

Bei Heineken präsentieren wir 2017 ein neues Dosenformat: Mit der sogenannten „Sleek Can“ führen wir eine hohe, schlanke Dose ein, die am Getränkemarkt immer beliebter wird, im Biersegment aber noch nicht verbreitet ist. Hier sind wir Vorreiter – und werden damit den Ansprüchen der Zielgruppe gerecht.

Auch im Cider-Portfolio wird eine spannende Innovation vorbereitet:

Mit Stibitzer werden wir einen typisch österreichischen Cider in zwei Sorten präsentieren. Die Markenidentität mit dem Namen „Stibitzer“ in Kombination mit dem Bild des Fuchses steht für den schlauen Fuchs, der sich die besten Früchte aus dem Obstgarten stibitzt – nach dem Vorbild kommen die besten Äpfel aus Österreichs Obstgärten in unseren Cider. Mit 4,5 Volumenprozent ist Stibitzer eine leichte alkoholische Erfrischung, die absichtlich weniger süß ist als vergleichbare Produkte. Das wird durch eine harmonische Mischung an österreichischen Kultur- und Streuobstäpfeln erreicht.

Ausblick und Trends 2017

Das Jahr 2017 wird große Herausforderungen mit sich bringen. Eine Herausforderung für uns ist sicher auch die fortschreitende Diversifizierung: Zu unseren 14 Biermarken und über 100 Sorten kommen mehr Spezialitäten dazu – etwa die Gösser Brauschätze oder die Meisterwerke aus der Brauerei Zipf. Das sehen wir aber sehr positiv, es ist ein Zeichen für eine tolle, sich weiterentwickelnde Bierkultur, dass die Biergenießer z. B. zunehmend verschiedene Bierstile bzw. einfach auch Abwechslung schätzen lernen. Jedenfalls werden die österreichischen Konsumenten heimischen Bieren weiterhin den Vorzug geben, ist Markus Liebl auch für das Jahr 2017 optimistisch:

„Die Brau Union Österreich steht für Biermarken, die in Österreich sehr angesehen und bei Kunden und Konsumenten sehr beliebt sind – wir arbeiten daran, dass das so bleibt und werden weiterhin die beste Produktqualität und bestes Service bieten. Unsere starken Marken, die große Produkt-Vielfalt, Innovationen und die vielfältigen Bierkultur-Initiativen sowie wegweisende Initiativen im Bereich Nachhaltigkeit werden das Biergeschäft weiterhin günstig beeinflussen und den Biermarkt in Österreich gestalten, sodass wir auch für 2017 mit einem leichten Volumen- und Umsatzwachstum rechnen“, ist Markus Liebl optimistisch.

„Mit der Biervielfalt unserer starken Marken sprechen wir unterschiedlichste Zielgruppen an. Wir bieten jedem für jede Situation das richtige Getränk – egal ob ein alkoholfreies Bier zum Mittagessen oder für die Pause untertags, ein erfrischender Radler nach dem Sport, ein Bier zum Start in den Feierabend oder ein kräftiges Bockbier zu einem feierlichen Anlass. Bier wird auch in Zukunft das beliebteste Getränk der Österreicher bleiben“, schließt Markus Liebl.

