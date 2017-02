Der „Wiener Opernball 2017“ – Mode made in Austria für das ORF-Moderatorenteam

Der glamouröse TV-Abend am 23. Februar live aus dem Haus am Ring

Wien (OTS) - Der Ballevent des Jahres live aus dem Haus am Ring – am Donnerstag, dem 23. Februar, steht der gesamte Abend von ORF 2, 3sat und BR Fernsehen im Zeichen des „Wiener Opernballs 2017“ (alle Infos zur umfassenden ORF-Berichterstattung sind unter presse.ORF.at abrufbar). Für das ORF-Publikum bitten Mirjam Weichselbraun, Barbara Rett und Alfons Haider die prominenten Ballbesucherinnen und -besucher zum Interview – die beiden Moderatorinnen führen wie auch schon 2016 in Roben österreichischer Designer durch den Ballabend, und auch Alfons Haiders Frack ist made in Austria. Für den launigen Kommentar sorgen einmal mehr Karl Hohenlohe und Christoph Wagner-Trenkwitz. Schon am Vortag des Opernballs, am Mittwoch, dem 22. Februar, steht „Guten Morgen Österreich“ wieder im Zeichen des Events im Haus am Ring. Eva Pölzl und Patrick Budgen begrüßen neben Neo-„Dancing Star“ Eser Ari-Akbaba die technischen Direktoren der Wiener Staatsoper, Peter Kozak und Walter Renner, sowie den Gesamtleiter der Eröffnung Roman E. Svabek. Und am Vorabend des großen Balls blickt um 21.50 Uhr ein „Seitenblicke spezial“ hinter die Kulissen von Staatsoper und Organisationskomitee.

Die Roben der Moderatorinnen: Mirjam Weichselbraun in Rot ...

Mirjam Weichselbrauns rote Robe wurde – wie auch schon im Vorjahr – vom Wiener Couturier Juergen Christian Hoerl in Absprache mit der Moderatorin und der ORF-Kostümbildnerin Mareike Gross kreiert. Es entstand ein mondänes, figurbetontes Kleid, gefertigt aus feinstem Mailänder Crêpe, mit aufwendig eingearbeiteter Korsage. Die Schlichtheit und Klarheit in Form und Material wird akzentuiert durch einen raffinierten „Cape-Abhang“, mit Schleppe und elegantem Armteil. Das maßgefertigte Einzelstück besticht durch schulterfreien Schnitt. Dazu passend trägt Weichselbraun das „Masterpiece“-Kollier aus Weißgold und Diamanten von Juwelier Wagner.

Mirjam Weichselbraun: „Ich wusste, dass ich auf jeden Fall wieder ein Kleid von Juergen Christian Hoerl tragen möchte, da er jede Frau individuell sieht und merkt, in welcher Kleidung man sich wohl und auch schön fühlt. Bei mir kommt noch der Faktor dazu, dass es ja auch ‚Arbeitskleidung‘ ist. Es muss also unkompliziert sein und ich muss mich darin bewegen können. Meine einzige Vorgabe war die Farbe Rot, alles andere habe ich dem Designer überlassen und er hat mich, wie immer, nicht enttäuscht.“

... Barbara Rett in Eisblau, Alfons Haider klassisch im Frack

Barbara Rett glänzt heuer in einem eisblauen, bodenlangen Abendkleid. Das mit Perlen und Pailletten bestickte Kleid aus dem Maßatelier „Dance-Design“ ist durch seinen schlichten Stil – dem Opernball entsprechend – damenhaft und elegant. Auch Barbara Retts Schmuck wird von Juwelier Wagner zur Verfügung gestellt. Für eine modische Note sorgt auch Alfons Haider, er moderiert in einem Frack der Wiener Firma Frack & Co.

„Seitenblicke spezial“ und „Guten Morgen Österreich“ am 22. Februar in ORF 2 ganz im Zeichen des Opernballs

Das ORF-Gesellschaftsmagazin „Seitenblicke“ wird auch heuer im Vorfeld des Opernballs von den zahlreichen Vorbereitungen berichten. Seit 2. Februar wird jeden Donnerstag ausführlich hinter die Kulissen der Staatsoper und des Organisationsteams geblickt, um zu erfahren, welche Ideen die neue Opernball-Organisatorin Maria Großbauer für den Ball des Jahres umsetzen möchte. Am 22. Februar steht ein „Seitenblicke spezial“ um 21.50 Uhr in ORF 2 ganz im Zeichen des Events und am Tag nach dem Ball ist die gesamte Sendung den Höhepunkten der Ballnacht gewidmet. Auch „Guten Morgen Österreich“, das in der Opernballwoche aus der Wiener Innenstadt sendet, berichtet ausführlich über das Ballereignis. Bei Eva Pölzl und Patrick Budgen gibt es am Mittwoch, dem 22. Februar, Tipps und Tricks, wie man leichtfüßig und elegant lange Ballnächte durchlebt, und sie begrüßen neben Neo-„Dancing Star“ Eser Ari-Akbaba auch die technischen Direktoren der Oper, Peter Kozak und Walter Renner, sowie den Tanzschulleiter und Gesamtleiter der Eröffnung Roman E. Svabek.

