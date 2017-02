ÖVP Leopoldstadt: Sabine Schwarz zur Bezirksparteiobfrau gewählt

Neustart für die ÖVP Leopoldstadt offiziell eingeleitet - Neues Team mit bunter Mischung – Schwerpunkt Bürgernähe: „Deine Vision ist unsere Mission“

Wien (OTS) - Beim Bezirksparteitag der ÖVP Leopoldstadt wurde Gemeinderätin Sabine Schwarz, die seit vergangenen Juni als geschäftsführende Obfrau tätig war, mit einem Ergebnis von über 93 Prozent eindrucksvoll zur neuen Bezirksparteiobfrau gewählt. „Damit wurde der Neustart für die ÖVP Leopoldstadt offiziell eingeleitet -mit einem neuen Team, das eine sehr beeindruckende und bunte Mischung aus jungen, dynamischen und erfahrenen Persönlichkeiten darstellt“, freut sich ÖVP Wien-Landesaparteiobmann Gernot Blümel.

„Für uns ist es wichtig und wesentlich, die Leopoldstadt gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern zu gestalten. Wir setzen auf echte Einbindung und laden daher alle ein, ihre Anregungen und Ideen zu sämtlichen Themen der Bezirkspolitik einzubringen, damit wir zusammen für eine starke und lebenswerte Leopoldstadt sorgen können. Unsere Plattform steht unter dem Motto: Deine Vision ist unsere Mission“, so die neue Bezirksparteiobfrau, die im Zuge des Bezirksparteitages auch die neue Internet-Plattform der ÖVP Leopoldstadt www.starke-leopoldstadt.at präsentierte.

„Vor allem in den Bereichen Bildung und Wirtschaft braucht es endlich stärkere Impulse in der Leopoldstadt. Die Entscheidung, welchen Bildungsweg unsere jungen Menschen einschlagen, ist nicht nur eine persönliche Entscheidung - es ist ein Recht. Dazu braucht es starke Schulen, in denen unsere Kinder im Mittelpunkt stehen und nicht politische Ideologie. Es ist vor allem nicht nachvollziehbar und völlig unverständlich, warum jeglicher Schulneubau als verschränkte Ganztagsschule geführt werden muss und offene Formen der Nachmittagsbetreuung bei Neubauprojekten nicht angeboten werden“, so Sabine Schwarz in ihrer gestrigen Rede vor dem Bezirksparteitag. Auch die Nahversorgung und die Lebensqualität müssen gestärkt und Arbeitsplätze geschaffen werden. „Wir brauchen eine starke Wirtschaft und dabei sind die Unternehmer unsere wichtigen Partner. Unsere Geschäfte sind ein Ort der Begegnung, eine Stelle der Versorgung für Dinge, die wir zum alltäglichen Leben brauchen. Und funktionierende, freundliche und belebte Einkaufsstraßen bzw. Grätzl sind ein Ort der Sicherheit. Daher braucht es hier alle Anstrengungen, um diese zu erhalten und zu fördern“, so Schwarz weiter.

Landesparteiobmann Gernot Blümel gratuliert dem gesamten Team und insbesondere der neuen Bezirksparteiobfrau: „Man merkt sehr deutlich, mit welchem Herzblut und Engagement hier mit frischem Wind und neuem Schwung ans Werk gegangen wird - mit großer Begeisterung für die Leopoldstadt und mit großem Einsatz für die ÖVP. Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit und gratuliere Sabine Schwarz und ihrem gesamtem Team sehr herzlich.“

