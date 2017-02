Blümel: Schönfärberei und Realitätsverweigerung von Stadträtin Brauner ist unerträglich

Rekordverschuldung und Gebührenabzocke sind aussagekräftige Bilanz – Skandalöses Mindestsicherungssystem Wien ist Sozialmagnet Österreichs

Wien (OTS) - „Die Schönfärberei und Realitätsverweigerung von Stadträtin Brauner ist unerträglich“, erklärt der Landesparteiobmann der ÖVP Wien, Stadtrat Gernot Blümel, zu einem heutigen „Standard“-Interview von Stadträtin Renate Brauner. „Die Vervierfachung der Schulden innerhalb weniger Jahre auf 6,5 Milliarden Euro redet sie mit der altbekannten Brauner-Budget-Formel – mehr Schulden wegen Krise – schön. Darüber hinaus phantasiert sie ernsthaft erneut von einer Nullneuverschuldung im Jahr 2020, um im selben Atemzug von der EU zu fordern, die Maastricht-Kriterien für noch mehr Schulden zu lockern. Das ist widersprüchlich, unglaubwürdig und schon lange nicht mehr nachvollziehbar.“

„Keinerlei klärende Worte findet sie jedoch zu der vom Rechnungshof aufgedeckten skandalösen Mindestsicherungsvergabe in Wien, bei der Steuergeld unkontrolliert verteilt und verschleudert wird, sondern wischt die Kritik einfach weg. Der Sozialstaat wird durch das System der Wiener Mindestsicherung ruiniert und der Schuldenstand der Stadt auf dem Rücken der Wienerinnen und Wiener weiter in lichte Höhen getrieben“, so Blümel und weiter: „Kein Wunder auch, dass bei diesen Vergabepraktiken die Finanzstadträtin keine Ahnung darüber hat, wie sich die Ausgaben für die Mindestsicherung in den nächsten fünf Jahren entwickeln. Denn am Ende zahlt im rot-grünen Verschwendungssystem der Steuerzahler und damit die nächste Generation.“

