Spitalswesen der Zukunft: Wir können Krankenhäuser nicht mehr so führen wie bisher

Gesundheitssystem ist zu komplex und schwerfällig. Experten fordern gesamtheitliches Konzept. Prävention und Bewusstsein für gesundes Leben müssen bereits im Kindergarten beginnen.

Wien (OTS) - „Wir brauchen ein ganzheitliches Konzept im Sinne der Patienten“, plädierte Österreichs führender Onkologe, Christoph Zielinski, bei einem Infoabend des Arzneimittelgroßhandels und Medizinproduktehandels zum Thema „Die Zukunft des Spitalswesens: Im Spannungsfeld zwischen Kosteneffizienz, Patientenwohl und Ethik“. Die Entwicklung der Medizin im Allgemeinen und der Onkologie im Besonderen hat revolutionäre Ausmaße angenommen. Es gilt nun, diese in Relation mit den Vorteilen für Patienten und volkswirtschaftlichen Überlegungen zu setzen. Die Änderung der Alterspyramide sei schon lange vorhersehbar gewesen, aber „niemand hat sich etwas überlegt“, meinte Zielinski. „In Österreich wird man alt, aber nicht gesund. Das muss sich ändern“. Er forderte eine Bündelung der Kompetenzen unter Einbindung digitaler Technologien und sieht eine bessere Aufklärung und Prävention als eines der dringendsten Themen im österreichischen Gesundheitswesen.

Prävention ist das Um und Auf

„Wir sind Meister der Reparaturmedizin, aber wir sollten wesentlich mehr in die Prävention investieren“, ist auch der Direktor-Stv. der Wirtschaftskammer Wien und Obfrau-Stv. der WGKK, Alexander Biach, überzeugt. Darin waren sich übrigens alle Experten des Diskussionsabends einig: Versäumnisse in der Prävention kosten ein Vermögen. „Wir müssen bereits im Kindergarten mit dem Schaffen von Bewusstsein für eine gesunde Lebensführung beginnen“ brachte es die Moderatorin und überzeugte Slow-Food Anhängerin Barbara Van Melle auf den Punkt.

Medizinproduktehandel fordert benannte Stelle in Österreich

„Die Pharmaindustrie hat in den letzten Jahren enorme Fortschritte gemacht. Trotzdem müssen wir die Partnerschaft zwischen Industrie, Krankenkassen, Ärzten und Patienten noch stärker ausbauen“, sagte der Obmann des Arzneimittelgroßhandels Johann F. Kwizda. „Was wir für den Forschungs- und Entwicklungsstandort Österreich unbedingt benötigen, ist eine benannte Stelle. Davon würden alle profitieren. Hier ist die Politik gefordert“, meinte der Obmann des Medizinproduktehandels Alexander Hayn. Benannte Stellen sind staatlich autorisiert, führen Prüfungen und Bewertungen im Rahmen der vom Hersteller umzusetzenden Konformitätsbewertung durch und bescheinigen deren Korrektheit nach einheitlichen Bewertungsmaßstäben.

„Wir müssen Krankenhaus neu denken“

Das Gesundheitswesen ist eine der am stärksten wachsenden Bereiche unseres Gesellschafts- und Wirtschaftssystems. Der Geschäftsführer der Vinzenz Gruppe Krankenhausbeteiligungs- und Management GmbH, Michael Heinisch, wies darauf hin, dass sich gemäß Statistik Austria die durchschnittliche Spitals-Aufenthaltsdauer seit 1960 bis heute von 25 Tagen auf 7 Tage reduziert hat bei gleichzeitigem massiven Anstieg der Spitalsentlassungen von rd. 15.000 auf 33.000 pro 100.000 Einwohner in Österreich. Dies zeigt einerseits die hohe Effizienz des Systems, aber auch die enorme Auslastung. „Wollen wir auch weiterhin eine allgemein zugängliche qualitätsvolle Gesundheitsversorgung sicherstellen, braucht es daher einen Paradigmenwechsel in der Führung. Krankenhäuser müssen neu gedacht werden, um die Balance zwischen Qualität, Effizienz und Menschlichkeit auch in Zukunft halten zu können“, so der Spitalsexperte. Er fordert für die Spitäler kein undifferenziertes Leistungswachstum, sondern die Konzentration auf medizinische Schwerpunkte. Moderne Krankenhäuser benötigen die Entwicklung von Organisationsstrukturen, die der medizinisch möglichen Verweildauer gerecht werden. Weiteres sei der Aufbau von Finanzierungsmodellen und Organisationsstrukturen außerhalb der Krankenhäuser unumgänglich, um die steigenden Patientenfrequenzen abdecken zu können. „Letztlich steht immer der Mensch im Mittelpunkt aller gesundheitspolitischer Überlegungen, denn Zuwendung, Respekt und ein Miteinander auf Augenhöhe sind die wichtigsten Erfolgsfaktoren für das Spitalswesen der Zukunft“, ist Heinisch überzeugt.

