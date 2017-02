WB-Haubner: Beschäftigungsbonus schafft neue Jobs in Österreich und kurbelt die Konjunktur an

Senkung der Lohnnebenkosten für Unternehmen in Höhe von 2 Milliarden Euro erreicht - Fachkräftebedarf der Wirtschaft durch Engagement des ÖWB gesichert

Wien (OTS) - „Der Beschäftigungsbonus, so wie er heute im Ministerrat beschlossen wurde, ist - durch die erreichten Verbesserungen - eine ganz wichtige Maßnahme für die Wirtschaft und für mehr Arbeitsplätze“, unterstreicht Peter Haubner, Generalsekretär des Österreichischen Wirtschaftsbundes.

So wurden die von Bundeskanzler Kern ursprünglich vorgeschlagenen Einschränkungen verhindert: Dadurch ist es jetzt auch österreichischen Schulabgängern, Uni-Absolventinnen und -Absolventen und Lehrlingen – das sind rund 120.000 Menschen - möglich, vom Beschäftigungsbonus zu profitieren: „Das wäre wohl nicht nur höchst ungerecht gewesen, sondern hätte auch der Beschäftigung in unserem Land und damit dem Wirtschaftsstandort Österreich enorm geschadet“, führt Haubner aus.

Damit hat der Wirtschaftsbund die Senkung der Lohnnebenkosten für österreichische Unternehmen in Höhe von 2 Milliarden Euro – je 1 Milliarde in den nächsten zwei Jahren – erreicht. Zu den Lohnnebenkosten zählen unter anderem Kranken-, Unfall-, Pensions- und Arbeitslosenversicherung. Für laufende Beschäftigungsverhältnisse sind diesbezüglich keine Änderungen vorgesehen. „Der Beschäftigungsbonus wird weiters dazu beitragen, dass die Arbeitslosigkeit in unserem Land sinkt“, so Haubner. Für Start ups ist es übrigens möglich, entweder Förderungen aus dem Start up-Paket der österreichischen Bundesregierung abzurufen oder auf die Leistung des neuen Beschäftigungsbonus‘ zuzugreifen.

„Mit dem Beschäftigungsbonus kurbeln wir die Konjunktur an und sorgen für Rahmenbedingungen, die es unseren Unternehmen ermöglichen, neue Jobs in Österreich zu schaffen“, hebt der Wirtschaftsbund-Generalsekretär hervor.

