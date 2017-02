Adient präsentiert Konzept für Luxussitze bei der Innovative Seating Konferenz in Düsseldorf

Autonomes Fahren: Sitze gewinnen an Bedeutung

Burscheid / Düsseldorf (ots) - Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/pm/19526/3566322

Selbstfahrende Autos sind auf Teststrecken bereits heute Realität. In den kommenden Jahren wird der Fahrer mehr und mehr seiner Aufgaben an die Maschine abgeben. Während das aktive Fahren in künftigen Autogenerationen in den Hintergrund tritt, gewinnen Innenraum und insbesondere die Sitze massiv an Bedeutung.

"Wir sind überzeugt, dass sich die Lebensqualität merklich verbessern wird, sobald autonom fahrende Autos auf dem Markt verfügbar sind", so Andreas Maashoff, Director Industrial Design und Craftsmanship Europa bei Adient, anlässlich der Innovative Seating Konferenz in Düsseldorf. "Fahrer werden gemeinsam mit ihren Passagieren zu Reisenden, die von A nach B gelangen und dabei zusätzliche Zeit für die wichtigen Dinge im Leben finden." Dank Adients hochentwickelter Sitztechnologie werden sie zudem sicherer und entspannter ihr Ziel erreichen.

Aus dem Übergang zu selbstfahrenden Fahrzeugen erwächst ein Paradigmenwechsel bei der Entwicklung von Autos, der nicht zuletzt auch gänzlich neue Innenraumkonzepte zur Folge haben wird. "Autonomes Fahren beginnt für uns bei Adient schon mit dem Öffnen der Fahrzeugtür, indem unser Sitz den Fahrer begrüßt und sich im wahrsten Sinne des Wortes auf ihn einstellt", beschreibt Maashoff. Allein 15 Neuentwicklungen seien in das aktuelle Adient-Luxussitzkonzept für autonome Fahrsysteme eingeflossen.

Adient, hervorgegangen aus dem Mischkonzern Johnson Controls und Weltmarktführer im Bereich Automobilsitze, setzt sich seit Jahren intensiv mit der autonomen Mobilität der Zukunft und den daraus resultierenden Möglichkeiten für Innenraum und Sitze auseinander.

Mit dem Seating Demonstrator AI17 präsentiert das Unternehmen sein Konzept in einem realistischen Fahrzeuginnenraum. Der AI17 wurde im Januar auf der North American International Auto Show (NAIAS) in Detroit erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Das Konzept macht bereits heute erlebbar, wie sich das automatisierte Fahren in der Premium-Klasse auf das Fahrerlebnis von Fahrer und Beifahrern auswirkt.

Weitere Informationen über Adient erhalten Sie auf http://www.adient.com/.

Über Adient:

Adient ist ein global führender Anbieter von Automobilsitzen. Mit 75.000 Mitarbeitern in 230 Produktions- und Montagewerken in 33 Ländern weltweit produzieren und liefern wir Automobilsitze für alle Fahrzeugsegmente sowie für alle großen Automobilhersteller. Unsere Expertise umfasst alle Stufen des automobilen Sitzherstellungsprozesses, von einzelnen Komponenten bis zu kompletten Sitzsystemen. Unsere integrierten, firmeninternen Kompetenzen decken alle Entwicklungsschritte unserer Produkte von Forschung und Entwicklung über das Design bis zur Konstruktion und Produktion ab. Wir statten mehr als 25 Millionen Fahrzeuge pro Jahr aus.

Rückfragen & Kontakt:

Ulrich Andree

+49 2174 65-4343

ulrich.andree @ adient.com