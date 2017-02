ARBÖ: Opernball ist auch im Jahr 2017 gleich Glamour und Sperre des Ring

Wien (OTS) - Auch der Opernball 2017 bringt am Donnerstag wieder jede Menge Society und Glamour in die Wiener Staatsoper. Aber genauso bringt der „Ball der Bälle“ auch negative Auswirkungen, zum Beispiel für Autofahrer und Benutzer der öffentlichen Verkehrsmittel in Wien. Nach Informationen des ARBÖ wird auch heuer die Ringstraße und die Kärntner Straße gesperrt.

Die Besucher des Opernballs werden zum Roten Teppich, der direkt vor dem Haupteingang des Schauspielhauses ausgelegt ist, über die Ringstraße zufahren. Im Zuge dessen wird wie schon in den letzten Jahren die Ringstraße gesperrt. Die Hauptverkehrstrecke im 1. Bezirk wird zwischen Schwarzenbergplatz und Operngasse von 20 bis 23 Uhr für den normalen Fahrzeugverkehr nicht passierbar sein. Auch die Kärntnerstraße wird im gleichen Zeitraum gesperrt. Auch die Öffis sind natürlich von der Ringsperre betroffen. Die Straßenbahnlinien 1, 2 und D werden umgeleitet. Die Linie 71 und die Autobuslinie 59 werden kurzgeführt.

Die ARBÖ-Verkehrsexperten raten den Autofahrern den Ring ab den Abendstunden bis nach Mitternacht zu meiden und zu umfahren. Als lokale Ausweichmöglichkeit bietet sich die Zweier-Linie an. Großräumig kann man über den Gürtel ausweichen. Auf der Zweier-Linie wird es aber sehr wahrscheinlich zu Staus kommen. Am Gürtel könnte die Demo „Eat the Rich“ auch noch in den späten Abendstunden für lange Verzögerungen sorgen. Die beste Alternative für die Reise in die City am Opernball-Abend stellen die U-Bahn-Linie U1, U2, U3 und U4 dar.





