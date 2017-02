Kabarett gegen Gewalt

Die Gala „Kabarett gegen Gewalt" zugunsten des gemeinnützigen Vereins- Wider die Gewalt wurde am Montagabend in der Casanova wieder zum vollen Erfolg!

Wien (OTS) - Arrivierte Künstler wie Leo Lukas, Verena Scheitz, die Dornrosen, Omar Sarsam, Stefan Haider, Susanna Hirschler, Klaus Eckel und die Zuckerwatte Combo stellten sich in den Dienst der guten Sache und spielten mehr als 20.000 Euro für den Verein ein. Im Publikum amüsierten sich u.A. Harald und Mausi Serafin, Krebshilfe Gesch.führerin Doris Kiefhaber und Prof. Paul Sevelda, Hans Peter Spak, Inge und Purzl Klingohr, Andreas Kohl, Kim Sohyi, Robert Glock uvm. „Danke an all die wunderbaren Künstler, an die großzügigen Sponsoren und unsere Gäste“ freut sich Geschäftsführerin Marika Lichter über den gelungenen Abend.

