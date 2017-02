Wien Holding und Variotherm Heizsysteme für gesellschaftliches Engagement ausgezeichnet

Fundraising Verband Austria verleiht „Aktion Wirtschaft hilft! Awards“ für vorbildliches Engagement um das Gemeinwohl in Österreich

Wien (OTS) - Heute Abend verleiht der Fundraising Verband die „Aktion Wirtschaft hilft! Awards“. Diese renommierte Auszeichnung wird an Unternehmen für ihr herausragendes gesellschaftliches Engagement vergeben und prämiert die innovativsten und nachhaltigsten Spendenprojekte. Auch 2016 stellten sich zahlreiche namhafte Unternehmen mit ihren Initiativen einer Expertenjury. Als Gewinner konnten die Wien Holding GmbH und die Variotherm Heizsysteme GmbH überzeugen. Im Rahmen der heutigen Gala findet die offizielle Preisverleihung statt.

Die Wien Holding ist mit über 2.900 Beschäftigten einer der größten Arbeitgeber in Wien und steht für zukunftsorientierte und nachhaltige Projekte, die den Wirtschaftsstandort sichern und Arbeitsplätze schaffen. Der Konzern steht aber auch für vorbildliches gesellschaftliches Engagement: Durch die Spendeninitiative der Wien Holding wurden ein Kinderhospiz sowie ein Reintegrationsprojekt für Suchtkranke maßgeblich unterstützt. Der Verein Kinderhospiz Netz kann dank dieser Unterstützung ein erweitertes Angebot für schwerstkranke Kinder in neuen Räumlichkeiten zu Verfügung stellen. Die Ausstattung dieser neuen Einrichtung wurde in Zusammenarbeit mit der Organisation garbage upcycling design umgesetzt, wodurch gleichzeitig die Arbeit mit suchtkranken Menschen unterstützt werden konnte.

Für die Jury der „Aktion Wirtschaft hilft! Awards“ war dies Grund genug, jenes weitsichtige Spendenprojekt der Wien Holding in der Kategorie Großunternehmen zu prämieren. „Unsere MitarbeiterInnen haben das Projekt von der Idee bis zum Ende eigenverantwortlich und selbstorganisiert umgesetzt, was für die Geschäftsführung natürlich eine tolle Erfahrung ist. Umso größer ist nun unsere Freude über diesen Preis. Er zeigt uns, dass sich gesellschaftliches Engagement lohnt.“, so DI Sigrid Oblak, Geschäftsführerin der Wien Holding GmbH.

„Mit ihrem gesellschaftlichen Wirken haben die Wien Holding und ihre MitarbeiterInnen Vorbildcharakter. Ich bin überzeugt der Award wird auch in Zukunft zu solch engagierten Projekten motivieren.“, betonte Günther Lutschinger, Geschäftsführer des Fundraising Verbands Austria, beim Verlesen der Jurybegründung.

Die Auszeichnung in der Kategorie der Klein- und Mittelunternehmen erhielt das Unternehmen Variotherm für seine Initiative einer Lohn-und Gehalts-Spendenrundung. Die MitarbeiterInnen runden dabei monatlich den Netto-Betrag ihres Entgelts ab. Die so gesammelte Spendensumme wird von Variotherm verdoppelt und kommt regionalen Projekten zugute. Insbesondere werden mit den gesammelten Spenden bedürftige Kinder unterstützt.

„Für unser Unternehmen ist gesellschaftliche Verantwortung schon immer gelebte Praxis und Kultur. Diese Auszeichnung für die Variotherm Lohn- und Spendenrundung ist eine große Ehre für uns. Ich hoffe, dass wir damit für viele andere Projekte beispielgebend sein dürfen.“, zeigt sich Eva Demuth, CSR-Beauftragte von Variotherm, begeistert.

Über die „Aktion Wirtschaft hilft!“

Ziel des Fundraising Verbands Austria als Initiator der 2014 gestarteten „Aktion Wirtschaft hilft!“ ist es, das Bewusstsein österreichischer Unternehmerinnen und Unternehmer für gemeinnütziges gesellschaftliches Engagement zu stärken und vor allem das Spendenaufkommen zugunsten heimischer Nonprofit-Organisationen zu steigern. Das Magazin „Spendenguide für Unternehmen“ wurde 2016 zum dritten Mal an rund 15.000 Top-Entscheidungsträger österreichischer KMUs versendet. Unternehmen werden drin über die Arbeit und Projekte von 50 gemeinnützigen Organisationen informiert. Die Webpage www.wirtschaft-hilft.at liefert Zusatzinformationen und die Onlineversion des Magazins „Spendenguide“. Als Höhepunkt der Initiative werden heute die „Aktion Wirtschaft hilft! Awards“ vergeben. 27 Projekte traten in den zwei Kategorien KMU und Großunternehmen an. Eine Jury bestehend aus VertreterInnen des Fundraising Verbands entschied über die Einreichungen. Alle Infos dazu unter: www.wirtschaft-hilft.at

Gesellschaftliches Engagement von Unternehmen in Zahlen

Jährlich spenden Österreichs Unternehmen rund 100 Millionen Euro für gemeinnützige Zwecke. 73% der Unternehmen engagieren sich durch Geld-, Sach- oder Personalspenden für die Gesellschaft. Das Engagement läuft dabei vornehmlich auf lokaler und nationaler Ebene ab. Durchschnittlich spendet ein Unternehmen knapp 1000€ in Österreich. Für 41% der Unternehmen gehört Spenden zur Unternehmensphilosophie. Geld als Spende geben Unternehmen am liebsten für die Kinderhilfe, für die Sportförderung, für den Umweltschutz sowie für sozial Bedürftige im Inland.

