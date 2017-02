Vorausmeldung LEBENSART Reisen & BUSINESSART Tourismus

Morgen erscheinen LEBENSART und BUSINESSART, die beiden Nachhaltigkeitsmagazine des Lebensart Verlags

St. Pölten (OTS) - 2017 ist das UN Jahr „Nachhaltiger Tourismus für Entwicklung“. Beide Magazine widmen sich daher voll und ganz diesem Thema: Mit LEBENSART reisen Sie in wunderbare Urlaubsdestinationen, in der BUSINESSART finden Sie Antworten, wie die Branche dies nützen kann.

LEBENSART Reisen: Das Herz schlägt oben höher

• Das Magazin entführt reisefreudige Menschen in Naturparadiese wie die Warscheneck-Gruppe, die Pyhrn-Priel-Region, zeigt Pilgerrouten abseits des Mainstreams und das barrierefreie Kaunertal. Abenteuer erleben Sie in Island, eine Städtereise bringt Sie nach Krakau und den Strandurlaub genießen Sie in Albanien.

• Ohne gutes Essen ist ein gelungener Urlaub undenkbar. Lesen Sie, wo Sie gutes Bio-Essen bekommen und hören Sie Renato Maunero, dem Ziegenflüsterer des Piemont, zu.

• Einen Blick werfen die AutorInnen auch auf die Schattenseiten des Tourismus, sie geben Tipps für die richtige Planung Ihres Urlaubs und informieren über die wichtigsten Gütesiegel.

• Christian Hlade lässt lässt uns in seinem Gastkommentar an seiner Freude am Reisen teilhaben.

BUSINESSART Tourismus: Eine Branche erfindet sich neu.

• Ist Nachhaltigkeit für die Branche Chance oder Klotz am Bein? Welchen Beitrag kann der Tourismus zur Agenda 2030 leisten?

• Anhand von Best Practice-Beispielen – Slowenien, der Bregenzerwald und acht GastgeberInnen – zeigen die AutorInnen, wie sich Nachhaltigkeit und wirtschaftlicher Erfolg verbinden lassen.

• Tourismus-Experte Franz Schmidt plädiert für eine qualitative Entwicklung, die für Österreich nur in einem ganzheitlichen, kulturell nachhaltigen Sinne gelingen könne.

• Zudem bietet das Magazin einen Überblick über die wichtigsten Zertifizierungssysteme und Ansatzpunkte für die Kommunikation und den Verkauf von nachhaltigen Reiseangeboten. Was wiederum die Herausgeberin der BUSINESSART, Roswitha Reisinger, zum Titel ihres Editorials inspirierte: „Sag niemals nachhaltig zu mir“.

