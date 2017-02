Champions League im ORF mit Sevilla – Leicester

Am 22. Februar ab 20.15 Uhr in ORF eins

Wien (OTS) - Es sind vielleicht nicht die ganz großen Klubnamen, die im Achtelfinale der UEFA Champions League am Mittwoch, dem 22. Februar 2017, live in ORF eins aufeinandertreffen – aber es steckt viel Brisanz in der Partie zwischen dem Europa-League-Rekordsieger aus Spanien und dem englischen Sensationsmeister mit Christian Fuchs in der Verteidigung. Ab 20.15 Uhr melden sich live in ORF eins aus dem ORF-CL-Studio Rainer Parisaek, Herbert Prohaska und Roman Mählich. Kommentator in Sevilla ist Thomas König. Ab 22.50 Uhr zeigt ORF eins die Highlights der zweiten Begegnung Porto – Juventus.

Die Videoplattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) und sport.ORF.at stellen Live-Streams bereit und präsentieren außerdem Highlights als Video-on-Demand. Für blinde und sehschwache Menschen werden die Spiele im Zweikanalton audiokommentiert.

Das gesamte TV-Angebot des ORF – ORF eins, ORF 2, ORF III, ORF SPORT + sowie 3sat – ist auch im HD-Standard zu empfangen. Alle Informationen zum ORF-HD-Empfang und zur Einstellung der neuen HD-Angebote finden sich auf der Website hd.ORF.at, die ORF-Service-Hotline 0800 / 090 010 gibt kostenfrei aus ganz Österreich persönliche Hilfestellung.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at