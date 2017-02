Erinnerung Pressegespräch Rotary am 23.2., 10 Uhr, Cafe Griensteidl

Wien (OTS) - Vom 14. Bis zum 25. März finden in der Steiermark in Graz, Ramsau am Dachstein und in Schladming die Special Olympics World Winter Games statt. Rotary Österreich heißt im Rahmen seines „Host-Town“ - Programm die Teilnehmer in Österreich willkommen. Über die Details dieser Initiative von Rotary Österreich möchten wir Sie gerne im Rahmen einer Pressekonferenz informieren.

Zeit: Donnerstag, 23. Februar 2017 um 10.00 Uhr

Ort: Cafe Griensteidl, Karl Kraus-Saal, Michaelerplatz , 1010 Wien

Ihre Gesprächspartner:

- Paul Jankowitsch, Rotary District Governor 2016/17 District 1910 – Österreich Ost und Bosnien und Hercegovina

- Laurenz Maresch – Supervisor und Vizepräsident Special Olympics, RC Köflach Voitsberg

- Christian Lenhardt, Clubpräsident RC Wien Mozart

Wir würden uns freuen, einen Vertreter Ihrer Redaktion bei dieser Pressekonferenz zu begrüßen und ersuchen um Zusage per mail an:

rotary1910 @ rotary.at oder Telefon: +43 1 586 68 64, Frau Dijana Bajrovic.

Rückfragen & Kontakt:

Rotary Verwaltungsverein RVV Distrikt 1910

Dijana Bajrovic - +43 (0)1 5866864

c/o Town Town

Thomas-Klestil-Platz 3

1030 Wien