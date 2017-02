„WELTjournal“ am 22. Februar: „Syrien – Tagebuch eines Arztes“

Im „WELTjournal +“: „Baschar al-Assad – der nützliche Diktator“

Wien (OTS) - Das „WELTjournal“ – präsentiert von Cornelia Vospernik – zeigt in der Reportage „Syrien – Tagebuch eines Arztes“ am Mittwoch, dem 22. Februar 2017, um 22.30 Uhr in ORF 2 die Geschichte des in Syrien geborenen Arztes Hisham Bismar, der sein komfortables Leben in den USA hinter sich lässt, um in einem Spital an der syrisch-türkischen Grenze zu arbeiten. Im Gepäck des Chirurgen: ein Koffer voll mit medizinischen Spezialgeräten und die Hoffnung, den Ärmsten der Armen helfen zu können.

Um 23.05 Uhr beleuchtet die „WELTjournal +“-Dokumentation „Baschar al-Assad – der nützliche Diktator“ die wechselnden internationalen Allianzen, die es dem Assad-Clan ermöglicht haben, seit dem Beginn der 1970er Jahre politisch zu überleben. Und versucht hinter das Phänomen Assad zu blicken, der – so hat er angekündigt – noch bis 2021 im Amt bleiben will.

WELTjournal: „Syrien – Tagebuch eines Arztes“

Ab 23. Februar gehen die Syrien-Gespräche in Genf unter UN-Schirmherrschaft in die nächste Runde. Bis jetzt ist unklar, welchen Kurs der neue US-Präsident Donald Trump einschlagen wird. Stärker als je zuvor soll die Türkei ihre Rolle in Syrien beanspruchen. Der Plan, Sicherheitszonen zu errichten, sei – so Erdogan – mit den USA abgesprochen. Eine Kollision mit den Interessen Moskaus scheint vorprogrammiert. Eine politische Einigung und damit ein baldiges Ende des Krieges sind kaum zu erwarten. Das Land ist – nach mehr als fünf Jahren Bürgerkrieg – ausgeblutet. Fast 50.000 Menschen sind allein im vergangen Jahr getötet worden – 14.000 davon Zivilisten.

WELTjournal +: „Baschar al-Assad – der nützliche Diktator“

Als Baschar al-Assad 2000 seinem Vater als Syriens Staatschef nachfolgte, galt er als moderner Reformer. Im syrischen Bürgerkrieg wurde er zum grausamen Diktator, der die eigene Zivilbevölkerung bombardieren lässt. Die im Zuge des Arabischen Frühlings beginnenden Proteste unterdrückt er gewaltsam, er soll Giftgas gegen oppositionelle Kämpfer und Zivilisten eingesetzt haben. Das von Rebellen gehaltene Ost-Aleppo ließ er in Schutt und Asche legen. Ist Assad nur deshalb noch nicht gestürzt, weil er dem Westen mehr nützt als schadet und es im Krieg in Syrien um mehr geht, als um einen Konflikt zwischen dem Regime und seinen Gegnern?

